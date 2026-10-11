Хърватин, играл в Реал и Барса, бил харесан от Гонзо

Хърватската легенда Роберт Просинечки се очертава като фаворит за поста на селекционер на националния тим на България по футбол, след като е водил преговори в петък, пише вестник "Ютарни Лист".

Селекционерът на България Александър Димитров си тръгна обиден от отбора след равенството (0:0) с Естония в Лигата на нациите, а Атанас Рибарски пое временно отбора, като успя да запише в последната среща престижна победа при гостуването на Люксембург с 2:0. Той ще води България и в последните два мача срещу Исландия и Естония през ноември, но от следващата година българският тим трябва да има нов треньор.

Според изданието президентът на БФС Георги Иванов, който е играл в Риека, се е свързал с Просинечки веднага след загубата от Исландия и го е поканил в София на разговори.

Хърватинът има богат опит начело на национални отбори, като до момента е водил тимовете на Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргизстан. Той е бил асистент на тима на Хърватия, а е водил и сръбския гранд Цървена звезда, турските Кайзериспор и Денизлиспор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш.

Като играч Просинечки направи успешна футболна кариера, като е защитавал цветовете на Реал Мадрид, Барселона и Севиля.

До сряда ще стане ясно дали Роберт Просинечки ще поеме България, като другите варианти са бразилецът Силвиньо, сърбинът Александър Янкович и румънецът Едуард Йорданеску.