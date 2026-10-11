Кристиано Роналдо е отстранен от националния на Португалия

Нападателят на Ал Насър Кристиано Роналдо е временно отстранен от националния отбор на Португалия, след като самоволно напусна лагера на тима по време на международната пауза. Това съобщава A Bola, позовавайки се на Португалската футболна федерация.

Дисциплинарната комисия на централата започна разследване срещу 41-годишния футболист.

„На 9 октомври 2026 г. по решение на Непрофесионалната секция беше образувано дисциплинарно производство срещу Кристиано Роналдо с цел да се установи дали фактите, за които беше съобщено на 7 октомври 2026 г., представляват дисциплинарно нарушение.

Без да се засяга автоматичното временно отстраняване, наложено преди началото на производството, беше постановено и допълнително временно отстраняване, което не е автоматично. Случаят беше определен като спешен.

На 10 октомври 2026 г. делото беше предадено на Дисциплинарно-следствената комисия на Португалската футболна федерация (FPF), като публикуването на материалите по него беше забранено до приключване на разследването“, се казва в съобщението на дисциплинарния орган, цитирано от A Bola.

По-рано Роналдо самоволно напусна лагера на португалския национален отбор след конфликт със селекционера Жорже Жезуш, без да изчака края на международната пауза.

Според самия футболист треньорът няколко пъти не е спазил обещанията си относно игровото време на нападателя.