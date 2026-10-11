"Левски" победи "Черно море" във Варна

Левски още веднъж победи Черно море като гост, след като преди шампионския сезон - три години "сините" не можеха да се справят с възпитаниците на Илиан Илиев във Варна.

В неделя момчетата на Хулио Веласкес се наложиха с 2:0. Попаденията паднаха през двете полувремена, след като Мубарик откри резултата в 27‘, а в 63‘ Рейналдо оформи крайния резултат.

10 минути след откриващото попадение дойде лошата новина – нова контузия на Мустафа Сангаре. Нападателят се хвана за дясното коляно и бе заменен от Сентейес.

Последните месеци са много трудни за тарана. Проблемите за него започнаха в началото на март, когато получи травма в дясното си коляно срещу Локомотив София в "Надежда".

След това той се завърна за кратки участия срещу Лудогорец (24‘), (45‘) и срещу ЦСКА (16‘). Във въпросните три срещи той се отличи само с един жълт картон във Вечното дерби.

По-късно той получи за първи път шанс именно в "Надежда" през юли, но тогава записа само 4 минути и отнеха нови два месеца възстановяване, за да се появи като резерва за 10 минути срещу Ботев Враца.

Левски нямаше успех на "Тича" от втората половина на 2022 г. до втората половина на 2025 г. Тогава "сините" сложиха край на чакането в шампионския сезон с 3:1 на 19 октомври 2025 г.

След успеха поне временно Левски увеличи преднината си на върха в Първа лига на 4 точки пред ЦСКА и на 5 пред Лудогорец, който има мач по-малко. Сега пред столичаните предстои втори мач в основната фаза на Лига Европа – гостуване на Неймеген в четвъртък от 22:00 часа.