Александър Зверев ще бъде номер 1 в световния тенис в края на 2026

Александър Зверев вече гарантирано ще завърши 2026 година като номер 1 в световния тенис. Това стана ясно след загубата на Карлос Алкарас в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, съобщиха от АТП.

Германецът вече беше сигурен, че ще стъпи за първи път на първото място, след като актуалният номер 1 Яник Синер обяви, че сезонът му е приключил и ще загуби всички точки, спечелени миналата година в този период. Сега вече се знае, че Зверев ще бъде №1 и след финалния турнир на АТП в Торино, тъй като Карлос Алкарас, който е трети в подреждането, изостава твърде, за да го изпревари.

29-годишният Зверев ще стане официално първи в ранглистата на 2 ноември след турнира във Виена. През този сезон той спечели турнирите от Големия шлем "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ. "Това е фантастичен сезон за мен с победите в Париж и Ню Йорк, а знаейки, че ще завърша годината на първо място е мечта, която се превърна в действителност", заяви Зверев пред сайта на АТП.

Зверев ще стане най-възрастният играч, който стига до световния връх в тенис ранглистата на АТП - на 29 години и 196 дни.

Преди Зверев, най-възрастните номер 1 в света в края на годината са били Андре Агаси и Анди Мъри.