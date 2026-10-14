Шампионска лига: Барса обърна Галатасарай, Алетико Мадрид победи Юнайтед

Атлетико Мадрид победи с 2:0 гостуващия Манчестър Юнайтед в един от най-очакваните мачове от втория кръг в Шампионската лига.

На "Уанда Метрополитано" "дюшекчиите" стигнаха доста лесно до успеха, след като успяха да открият резултата още в 50-ата секунда на мача чрез Пабло Бариос.

Малко преди паузата домакините отбелязаха и втори гол, но той бе отменен заради игра с ръка в хода на атаката.

Все пак Атлетико продължи да доминира и през второто полувреме, а задачата на испанския тим бе допълнително улеснена след червения картон на защитника на Юнайтед Лени Йоро в 74-тата минута.

Пет минути по-късно Адемола Лукман вкара втория за Атлетико, с който донесе нужното спокойствие на домакините.

Победи записаха и другите два испански отбора, играли тази вечер - Барселона и Виляреал.

Барселона се справи с 4:1 като гост на Галатасарай. Първото полувреме бе много трудно за каталунците, които изостанаха в резултата в 28-мата минута, когато Алексей Батраков бе точен за турския шампион. Малко след това Галатасарай стигна и до втори гол, но той бе отменен заради изключително тънка засада.

Каталунците се нуждаеха от това и в 43-тата минута стигнаха до изравняване чрез Жоао Кансело, което им даде увереност на едно от най-трудните места за гостуване в Европа.

В 50-ата минута Фермин Лопес вкара за 2:1 в полза на Барселона, а три минути след това Антъни Гордън се разписа за 3:1. Крайното 4:1 оформи Карим Адейеми в 65-ата минута.

Виляреал пък победи у дома с 3:1 италианския Наполи. Амир Рахмани даде преднина на гостите в осмата минута, но с две бързи попадения в средата на първата част на Жорж Микотадзе и Сантяго Мурино Виляреал направи пълен обрат.

В края на мача Танитолува Олувасей вкара трети гол за "жълтата подводница", с който донесе първата победа на тима в турнира през този сезон.

Една от изненадите на деня бе в Норвегия, където местният Викинг стигна до равенство 3:3 срещу германския шампион Байерн Мюнхен. Двубоят бе ръководен от главния съдия Георги Кабаков от България.

Още преди мача веднага имах чувството, че съдията иска да направи нещо специално днес. Беше невероятно очевидно, че в даден момент ще изиграе по-голяма роля.

Това обяви треньорът на "Байерн" 3:3 Венсан Компани след драматичното реми 3:3 при визитата на норвежкия "Викинг" във втория кръг на Шампионската лига.

Българският рефер Георги Кабаков влезе в център на вниманието няколко пъти при първия си наряд за мач на германския гранд.

Джани Стенснес и Петер Кристиансен дадоха преднина от два гола на дебютанта в турнира още през първото полувреме, но през второто Байерн показа различно лице. Хари Кейн на два пъти и Луис Диас доведоха резултата до 3:2 в полза на гостите между 54-тата и 71-вата минута. Първият гол на Кейн бе от дузпа, която Кабаков отсъди след намесата на системата за видеоповторения.

Малко след третия гол на Байерн Майкъл Олисе от състава на гостите бе изгонен от игра с два последователни жълти картона и с човек повече Викинг стигна до точката с гол на Херман Хауген в 90-ата минута.

Грешка допусна и шампионът на Италия Интер, който загуби с 3:4 у дома от Брюж.

Николо Тресолди вкара хеттрик за гостите, които не изоставаха в резултата в нито един момент от мача. Още един гол за белгийците реализира Ромео Вермант, който бе точен за 4:2 в 87-мата минута. За Интер на два пъти точен бе капитанът Лаутаро Мартинес, а Анже-Йоан Бони само оформи крайния резултат в продължението на срещата.

Без грешка обаче продължава отборът на Арсенал, който постигна втора победа след 3:0 над Лил в Лондон.

Домакините трябваше да чакат чак до 64-тата минута за първия гол, който бе дело на Юриен Тимбер, но след него бързо решиха мача. В 67-мата минута Еберечи Езе покачи на 2:0, а в 71-вата Букайо Сака бе точен за крайното 3:0.

В последния мач за вечерта гол на Браян Груда в 75-ата минута донесе победата на РБ Лайпциг с 1:0 над ПСВ Айндховен.

В класирането с по 6 точки водят Барселона, Спортинг Лисабон и Арсенал.

Мачове от втория кръг в Шампионската лига по футбол:

Сабах (Азербайджан) - Славия Прага (Чехия) - 2:0

Ланс (Франция) - Спортинг Лисабон (Португалия) - 0:2

Арсенал (Англия) - Лил (Франция) - 3:0

Атлетико Мадрид (Испания) - Манчестър Юнайтед (Англия) - 2:0

Галатасарай (Турция) - Барселона (Испания) - 1:4

Интер (Италия) - Брюж (Белгия) - 3:4

РБ Лайпциг (Германия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия) - 1:0

Викинг (Норвегия) - Байерн Мюнхен (Германия) - 3:3

Виляреал (Испания) - Наполи (Италия) - 3:1