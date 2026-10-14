Скандал със Стоичков: Дал първи удар на мач в непризната от ФИФА държава

Голям футболен скандал е предизвикал Христо Стоичков, след като се появи в окупираната от Турция северна част на Кипър.

В качеството си на посланик на ФИФА Камата е дал първи удар за мач там, легитимирайки по този начин местната футболна федерация. Единствено Турция признава независимостта на тази част на острова, която бе завладяна през миналия век.

Стоичков е бил на острова по покана на кипърската федерация, която била в пълен шок от това, пише "24 часа".

Камата се появил в окупираната територия в събота, 10 октомври и е дал началния удар на мач.

Според сайта Cysport Стоичков е бил на двубоя “Аполон” (Гериос) и “Йеникент” (Перзинчъ) в окупираната част на столицата Никозия. В публикацията изрично се подчертава, че Камата е бил там като посланик на ФИФА.

По-късно статията изчезна от сайта на медията.

Кипърската федерация, която е член на ФИФА и УЕФА, официално призна пред INK, че не е знаела нищо за участието на Стоичков. В централата били силно разтревожени от ситуацията. Федерацията е единствено призната в Кипър и Стоичков е бил там за програмата “Футбол в училище”, която е съвместна между ФИФА, централата и министерството на образованието.

Съществува и футболна федерация на Северен Кипър, но тя няма никакво официално признаване от страна на ФИФА и УЕФА. Навремето дори имаше наказания за играчи, които се включваха в тамошното първенство.

Кипърците ще настояват за разследване от страна на ФИФА за това дали е имало специална покана за участие в този мач, или Стоичков е действал само по покана на клубовете, или на своя глава.

Доказателствата към момента сочат единствено за присъствието на Стоичков, но не и дали всичко е организирано от непризнатата федерация.

Според кипърците ФИФА трябва да отговори на следните въпроси - кой е поканил Стоичков в окупирана част от Никозия, знаела ли е световната централа за това посещение на своя посланик, той участвал ли е в събитието в лично качество или като посланик на “Футбол в училище” и кой е организирал посещението и замесена ли е непризнатата футболна федерация на Северен Кипър.

Във вторник Стоичков участва в откриването на нов терен в 3-о основно училище в Идалион с президента на кипърската федерация Харис Лоизидес. Журналистите обаче не били допуснати до гостите.

Обединението на Кипър е цел от години, но се подчертава, че трябва да се спазват правилниците на ФИФА и институционалната юрисдикция на призната федерация.

През 2013 г. ФИФА и УЕФА се опитаха да посредничат между двете федерации на острова, но в крайна сметка потвърдиха, че единствената легитимна е тази на гръцката част.

Присъствието на Стоичков не означава, че федерацията на Северен Кипър е призната, но повдига доста неудобни въпроси.

Началният удар е даден пред камерите и всичко е запечатано.