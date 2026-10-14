Йосиф Панов - Пепелянката се завръща на ринга в Плевен за SLYBET Fight Night

На 8 ноември зала „Балканстрой“ в Плевен ще бъде домакин на SLYBET Fight Night - боксова галавечер, чийто основен двубой ще противопостави българина Йосиф Панов - Пепелянката и казахстанеца Даулет Даукенов. Двамата ще се изправят един срещу друг в 10-рундов международен сблъсък.

За Панов това ще бъде поредна възможност да покаже класата си пред родна публика. Плевенският боксьор влиза в срещата с професионален актив от 28 победи, 14 от които с нокаут, и 4 загуби. Неговият съперник Даулет Даукенов също разполага със сериозен опит на професионалния ринг, като статистиката му включва 18 победи, 8 с нокаут, и само 2 поражения.

Пепелянката е сред утвърдените имена в българския професионален бокс. Кариерата му започва още през 2014 г., а през годините той достига до световната титла на UBO и се изправя срещу редица международни съперници. Спортните му успехи му носят и признанието „Почетен гражданин на Плевен“.

През април тази година Панов отново излезе пред плевенската публика и записа убедителна победа над венецуелеца Хоникер Товар с технически нокаут още в първия рунд. Сега пред него стои ново предизвикателство в лицето на Даукенов, който пристига с амбицията да добави още една победа към професионалния си актив.

SLYBET Fight Night ще предложи и други боксови срещи, които ще допълнят програмата на галавечерта.

Боксовата галавечер ще се проведе на 8 ноември 2026 г. в зала „Балканстрой“, Плевен. Вратите отварят в 17:00 ч., а главният двубой между Йосиф Панов и Даулет Даукенов е насрочен за 20:00 ч.

Билетите вече са в продажба на kupibileti.bg, а събитието ще бъде излъчено на живо по bTV Action.