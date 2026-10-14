ЦСКА без Гбамен срещу Монако

ЦСКА проведе тренировка преди домакинството срещу Монако от първия кръг на основната фаза на турнира Лига на конференциите.

В заниманието не се включи защитникът Жан-Филип Гбамен. Имаше надежда той да тренира днес, но явно наставникът на "червените" Маркус Гиздол няма да може отново да разчита на него.

Бранителят пропусна и гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица през уикенда поради контузия.

Иначе, "армейците" тренираха с настроение преди мача с лидера във френската Лига 1. Срещата на Националния стадион е утре от 19:45 часа българско време.