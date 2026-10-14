ЦСКА без Гбамен срещу Монако

ЦСКА проведе тренировка преди домакинството срещу Монако от първия кръг на основната фаза на турнира Лига на конференциите.
В заниманието не се включи защитникът Жан-Филип Гбамен. Имаше надежда той да тренира днес, но явно наставникът на "червените" Маркус Гиздол няма да може отново да разчита на него.
Бранителят пропусна и гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица през уикенда поради контузия.
Иначе, "армейците" тренираха с настроение преди мача с лидера във френската Лига 1. Срещата на Националния стадион е утре от 19:45 часа българско време.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.