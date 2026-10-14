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ЦСКА без Гбамен срещу Монако

Ззащитникът не тренира с отбора преди сблъсъка утре

14.10.2026 | 16:53 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ЦСКА проведе тренировка преди домакинството срещу Монако от първия кръг на основната фаза на турнира Лига на конференциите.

В заниманието не се включи защитникът Жан-Филип Гбамен. Имаше надежда той да тренира днес, но явно наставникът на "червените" Маркус Гиздол няма да може отново да разчита на него.

Бранителят пропусна и гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица през уикенда поради контузия.

Иначе, "армейците" тренираха с настроение преди мача с лидера във френската Лига 1. Срещата на Националния стадион е утре от 19:45 часа българско време.

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