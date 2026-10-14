Ботев (Пловдив) победи Ботев (Враца) за Купата на Елита

Отборът на Ботев (Пловдив) е първият полуфиналист в новосъздадения футболен турнир за Купата на Елита. В първия четвъртфинал от надпреварата „жълто-черните“ надиграха Ботев (Враца) с 2:0 като домакини.

Попаденията за „канарчетата“ бяха дело на Франклин Маскоте и Карлос Меоти.

Малко преди да изчете четвърт час игра домакините получиха право да изпълнят дузпа след нарушение на Илия Юруков срещу Богдан Костов. Първоначално главният съдия Волен Чинков остави играта да продължи, но впоследствие бе извикан да разгледа ситуацията с помощта на системата ВАР и отсъди наказателен удар. Георги Миланов обаче не бе точен от бялата точка, след като топката се отби в лявата греда на Марин Орлинов и излезе в аут.

Все пак в 17-ата минута „канарчетата“ поведоха в резултата. Карлос Меоти проби отдясно в наказателното поле, елиминира Сейни Санянг и пусна успореден пас към Франклин Маскоте, който реализира от непосредствена близост за 1:0.

В 33-ата минута Марвин Зингер бе оставен да засече с глава центриране от корнер на Георги Миланов, но насочи над напречната греда. Малко след това на другата врата Илия Юруков също не бе точен с изстрел от дистанция.

Десет минути след началото на втората част домакините можеха да удвоят аванса си. Многоходова комбинация между Карлос Меоти, Франклин Маскоте и Богдан Костов изведе последния на стрелкова позиция отляво в наказателното поле. Неговият шут с левия крак обаче бе отразен от Орлинов, а след това при добавката на Маскоте Милен Стоев изчисти пред голлинията.

В 65-ата минута влезлият като резерва Мауро Родригес направи още един сериозен пропуск за „жълто-черните“, след като не намери целта, останал сам срещу стража на гостите.

Четири минути след това обаче Орлинов нямаше какво да стори при прецизен фалцов удар на Карлос Меоти от около 20 метра, насочен точно в долния десен ъгъл на вратата - 2:0.

В 77-мата минута Даниел Наумов се намеси добре, за да избие в корнер след далечен шут на Даниел Генов.

Така футболистите на Станислав Генчев продължават напред към полуфиналите на турнира, където очакват победителя от четвъртфиналния сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948. Двубоят ще се играе в началото на февруари 2027 година.