ЛАСК и Ливърпул сътвориха шоу с 9 гола в Австрия

Ливърпул и ЛАСК Линц сътвориха истински голов спектакъл в мача от втория кръг на същинската фаза на Шампионската лига. Английският тим спечели с убедителното 6:3 като гост в Австрия.

Ливърпул реши всичко още преди почивката, като първият гол падна в В 22-рата минута. Ливърпул поведе с гол на Роналд Араухо, който след центриране от корнер се извиси над защитата и с глава насочи топката във вратата за 0:1.

Само две минути по-късно резултатът стана 0:2. Люис Кумас организира отлично атаката и центрира към Брадли Баркола, който завърши прецизно в левия ъгъл. В 33-тата минута Райън Гравенберх беше близо до нов гол, но ударът му срещна десния страничен стълб. Четири минути по-късно Баркола отново наказа домакините. Флориан Вирц го изведе отлично в наказателното поле, а нападателят не остави шансове на Юнгвирт за 0:3.

След почивката домакините опитаха да се върнат в мача. В 49-ата минута Кристоф Ланг стреля опасно от воле, но топката премина покрай лявата греда на Алисон.

Две минути по-късно Джереми Фримпонг увеличи преднината на Ливърпул. Константинос Цимикас отправи прекрасно подаване в наказателното поле, а Фримпонг завърши атаката с удар в долния десен ъгъл за 0:4.

ЛАСК все пак стигна до попадение в 63-тата минута. Дибанго намери Роберт Любичич в наказателното поле, а той реализира за 1:4.

Отговорът на Ливърпул беше незабавен. В 66-ата минута Фримпонг подаде отлично към Баркола, който отблизо оформи своя хеттрик и покачи на 1:5.

В 72-рата минута Люис Кумас също се разписа. Младият футболист получи великолепен прехвърлящ пас от Фримпонг и с нисък удар направи резултата 1:6.

Домакините не се предадоха и две минути по-късно Флориан Флекер засече с глава отблизо за 2:6. В 77-ата минута той отново попадна в центъра на събитията, демонстрирайки отлична техника с удар от воле в долния ляв ъгъл, оформяйки крайния резултат.

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