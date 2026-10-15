Шампионска лига: Реал Мадрид с невероятен обрат срещу Рома

Реал Мадрид осъществи рядко виждан обрат, след като седем минути преди края губеше с 1:3 от Рома на "Олимпико", но в крайна сметка стигна до победа с 4:3.

Двата отбора си размениха по едно попадение през първото полувреме с голове-близнаци. Първо Мартен де Роон (20') откри за домакините с удар извън наказателното поле, а пет минути по-късно Килиан Мбапе повтори упражнението и изравни резултата.

След почивката Донийл Мален вкара два бързи гола в 51' и 58' и с оглед на играта всичко сочеше, че точките ще останат в Рим.

Мбапе също се разписа за втори път, но голът му не бе зачетен заради засада.

"Вълците" изпуснаха положения да направят разликата още по-голяма, за да се стигне до драмата. В заключителните минути гостите доведоха нещата до равенство след две бързи попадения на резервите Карлос Еспи (83') и Ендрик (85'), а Рюдигер донесе победата с гол в последната минута.