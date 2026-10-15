Шампионската лига: ПСЖ се разправи със Сити, Ливърпул с разгромна победа

Шампионът на Европа за последните два сезона Пари Сен Жермен се разправи с лидера в английското първенство в Манчестър Сити, побеждавайки го с 4:2 в зрелищен мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Срещата на стадион "Етихад" предложи много възможности за гол и пред двете врати и шестте попадения бяха най-малкото, което видяха зрителите.

На почивката изглеждаше, че гостите от Франция няма да имат никакви затруднения да вземат трите точки, тъй като водеха с 3:0. Дезире Дуе даде аванс на тима на Луис Енрике с гол от далечна дистанция в 13-ата минута, а в 15-ата Усман Дембеле покачи на 2:0 с удар с глава.

В 30-ата минута Ашраф Хакими удари греда за гостите, но минута по-късно Витиня вкара нов гол, за да направи резултата 3:0.

Манчестър Сити излезе с ново лице през второто полувреме и заслужено вкара два гола чрез Ерлинг Холанд. "Гражданите" удариха още три пъти греда, а стражът Матвей Сафонов направи и редица спасявания, с които запази преднината на тима си.

Холанд намали с глава 53-тата минута, но в 62-рата Махнес Аклиуш възстанови преднината от три гола на ПСЖ с далечен удар и неумела намеса на вратаря Джанлуиджи Донарума.

Холанд вкара нов гол в 75-ата минута, а отново норвежецът и Енцо Фернандес удариха греди, с които можеха да намалят още аванса на гостите.

В края на срещата ПСЖ пък можеше да стигне и до пети гол, но пропуск от дузпа направи резервата Феран Торес, чийто удар бе уловен от Донарума.

Ливърпул стигна до успех с 6:3 като гост отбора на ЛАСК Линц. Това бе втора победа за мърсисайдци в настоящото издание на основната фаза на Шампионската лига. Френският национал Брадли Баркола отбеляза хеттрик. Уругвайският защитник Роналд Араухо откри резултата, след като засече центриране от ъглов удар. Той отбеляза дебютното си попадение за мърсисайдци.

Джереми Фримпонг и Люис Кумас също се разписаха, като последният имаше и два отменени гола.

Домакините от ЛАСК Линц стигна до три гола през втората част чрез Роберт Любичич и Флориан Флекер (2).

В друга среща Фейенорд се наложи като домакин с 3:2 над Комо. Асан Диао откри за гостите от Италия в 19-ата минута. Домакините от Фейенорд бързо се върнаха в мача чрез Дживай Зешиел.

След подновяването на играта Анис Хадж Муса се разписа на два пъти за нидерландците, за да направи 3:1. В третата минута на добавеното време Анастасиос Дувикас намали изоставането на гостите и оформи крайното 2:3.

Най-изразителната победа за вечерта постигна Астън Вила, който се наложи с 6:0 над Фенербахче като домакин. Бирмингамци вкараха по три гола и през двете полувремена, а по два пъти бяха точни Николас Джаксън и Рос Баркли. Другите два гола бяха дело на Йохан Манзамби и Тами Ейбрахам.

Испанският Бетис постигна успех с 3:2 като домакин срещу португалския Порто в иберийското дерби от кръга.

Всички голове паднаха през второто полувреме. Абде Езалзули даде преднина на "вердибланкос" в 47-мата минута, но в 54-тата Габри Вейга изравни.

В 61-вата минута Саму направи обрата пълен в полза на Порто след асистенция на Пепе, но Бетис не се предаде.

Кучо Ернандес изравни четвърт час преди края, а четири минути след това Иско донесе победата на испанския тим с гол от дузпа.

На "Стамфорд Бридж" в Лондон Шахтьор Донецк победи с 3:1 АЕК Атина.

Символичните гости от Гърция откриха в 28-мата минута чрез Ловро Майер, но пет след това Педриньо изравни от дузпа. През второто полувреме украинският тим стигна до победата с точни изстрели на Винисиус Тобиас и Глейкер Мендоса, предаде БТА.

Успех с 3:0 записа и Щутгарт при визитата си на Слован Братислава. Нападателите Дениз Ундав и Ермедин Демирович реализираха по веднъж за "швабите", а Слован си вкара и автогол чрез Сандро Крус.

В последния мач за вечерта норвежкият Будьо/Глимт надигра с 1:0 гостуващия Борусия Дортмунд. Фредрик Шоволд вкара единствения гол за Будьо в 52-рата минута.

В класирането след втория кръг водят девет отбора с по 6 точки.

Мачове от втория кръг в Шампионската лига по футбол:

Фейенорд (Нидерландия) - Комо (Италия) – 3:2

ЛАСК Линц (Австрия) - Ливърпул (Англия) – 3:6

Рома (Италия) - Реал Мадрид (Испания) - 3:4

Астън Вила (Англия) - Фенербахче (Турция) - 6:0

Бетис (Испания) - Порто (Португалия) - 3:2

Будьо/Глимт (Норвегия) - Борусия Дортмунд (Германия) - 1:0

Манчестър Сити (Англия) - Пари Сен Жермен (Франция) - 2:4

Шахтьор Донецк (Украйна) - АЕК Атина (Гърция) - 1:3

Слован Братислава (Словакия) - Щутгарт (Германия) - 0:3