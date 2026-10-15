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Винисиус е жестоко наказан, пропуска Ел Класико

Бразилецът отнесе четири мача за червения картон

15.10.2026 | 08:25 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Бразилският нападател на Реал Мадрид Винисиус е наказан за четири мача от Ла Лига, след като беше изгонен в домакинския мач от осмия кръг на Ла Лига срещу Виляреал (1:0), съобщи пресслужбата на дисциплинарната комисия на Кралската испанска футболна федерация.

Ето всички срещи, в които бразилецът няма да играе:

- Севиля (домакин)

- Барселона (гост)

- Расинг Клуб (гост)

- Валенсия (гост)

Това е наказанието, което нападателят получава за червения си картон в последния мач срещу Виляреал преди няколко дена. Тогава отборът на Жозе Моуриньо победи с 1:0. Единственото попадение отбеляза котдивоареца Ян Диоманде

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