Винисиус е жестоко наказан, пропуска Ел Класико

Бразилският нападател на Реал Мадрид Винисиус е наказан за четири мача от Ла Лига, след като беше изгонен в домакинския мач от осмия кръг на Ла Лига срещу Виляреал (1:0), съобщи пресслужбата на дисциплинарната комисия на Кралската испанска футболна федерация.
Ето всички срещи, в които бразилецът няма да играе:
- Севиля (домакин)
- Барселона (гост)
- Расинг Клуб (гост)
- Валенсия (гост)
Това е наказанието, което нападателят получава за червения си картон в последния мач срещу Виляреал преди няколко дена. Тогава отборът на Жозе Моуриньо победи с 1:0. Единственото попадение отбеляза котдивоареца Ян ДиомандеТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.