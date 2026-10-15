26 бойци от 14 държави взимат участие в шестия лагер с покани на SENSHI

Две от най-големите легенди в историята на кикбокса - Семи Шилт и Ернесто Хуст застават начело на шестия лагер с покани на SENSHI, който се провежда от 15 до 18 октомври в SENSHI GYM във Варна. Участниците в лагера имат възможност да тренират под ръководството на световните шампиони, да усъвършенстват техническите и тактическите си умения и да демонстрират потенциала си пред екипа на бойната организация.

26 бойци от 14 държави се включват в специалния тренировъчния лагер от средна и тежка категория. В елитния тренировъчен лагер влизат представители на Англия, Белгия, Бразилия, България, Германия, Гърция, Италия, Молдова, Нидерландия, Румъния, Турция, Франция, Хърватия и Черна гора. Сред тях са българските кикбоксьори Даниел Динев, който направи впечатляващ дебют с победа над реномиран боец на SENSHI 26 и Mr. Action Едуард Алексaнян - европейски шампион на SENSHI за 2023 и 2024 г.

Като част от професионалната си подготовка във Варна усилено тренират Анжело Мирно, спечелил трето място в SENSHI Grand Prix турнира до 85 кг, Нейтън Кук, носител на награда “Нокаут на вечерта“ на събитие на SENSHI и Юри Фаркас, който се включи в последния Grand Prix турнир -95 кг през септември. В лагера влизат ощe Мариус Мунтеану - редовен участник в тренировъчните лагери и бойни галавечери на SENSHI, Лучиан Генунчи - двукратен шампион в KWU SENSHI Световната купа за аматьори за 2025 и 2026, а специално от Бразилия пристига и Едуардо Фанфа, класирал се на 3 място в Световната купа за амaтьори през 2025 г.

Новият лагер с покани на международната верига SENSHI събира професионални бойци в активна състезателна дейност в по-тежките категории за интензивна подготовка на най-високо ниво под ръководството на двете емблематични фигури в бойните спортове. От днес до неделя, 18 октомври, бойните величия Семи Шилт и Ернесто Хуст ще споделят своя богат международен опит и знания с участниците, които се стремят да развият състезателните си качества и да направят следващата крачка в кариерата си.

Семи Шилт е четирикратен шампион на K-1 World Grand Prix и петкратен световен шампион по кикбокс. Световноизвестният кикбоксьор е сред най-доминиращите състезатели в тежка категория, познат с впечатляващия си ръст, прецизната техника и стратегическия подход към двубоите.

Ернесто Хуст, известен в бойните среди като “Мистър Перфект“, е четирикратен шампион на K-1 World Grand Prix и една от най-влиятелните личности в историята на кикбокса. Нидерландската легенда е известна със своята изключително прецизна техника, разнообразен боен арсенал и умение да изгражда ефективни стратегии срещу различни противници.

Шестият лагер с покани предоставя на активните бойци в полутежка и тежка категория отлична възможност да тренират под погледа на световните шампиони Семи Шилт и Ернесто Хуст, да усъвършенстват техническите и тактическите си умения и да натрупат ценен опит в международна тренировъчна среда. Участниците могат да се концетрират напълно над мастър класовете и сесиите, тъй като организаторите на SENSHI поемат разходите им за настаняване, изхранване и целия тренировъчен процес по време на престоя им във Варна.

Стъпка към професионалния ринг на SENSHI

Лагерите с покани са важна част от мисията на SENSHI да открива и развива нови таланти в бойните спортове. Те дават възможност на амбициозни състезатели да се подготвят с утвърдени международни инструктори, да обменят опит с бойци от различни държави и да покажат своите качества в конкурентна тренировъчна среда. Медалисти от турнирите на KWU SENSHI за аматьори са сред бойците, които искат да усъвършенстват своя стил и да се подготвят за предизвикателствата на професионалния ринг.

За представителите на 14 държави октомврийският лагер във Варна е възможност да демонстрират не само технически умения и физическа подготовка, но и дисциплина, характер, постоянство и състезателен дух. Представянето им може да привлече вниманието на екипа на SENSHI и да отвори път на перспективните и талантливи бойците към бъдещи покани за участие в професионалните бойни гала вечери на организацията.

С провеждането на поредния лагер с покани SENSHI продължава да изгражда международна общност от перспективни бойци и да подкрепя развитието им чрез срещи с доказани шампиони и професионалисти от световната сцена. А това е и рецептата за развитие на следващите носители на престижни титли и бойни звезди на професионалния ринг.

