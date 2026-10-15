400 фена подкрепиха Борусия Дортмунд в Норвегия, Крамер ги черпи бира за 6000 евро

Борусия Дортмунд претърпя поражение в гостуването си на Бодьо Глимт в мач от втори кръг на груповата фаза на Шампионска лига. "Жълтата стена" бе подкрепена от близо 400 германски фенове, които пропътуваха дистанцията от Дортмунд до Бодьо.

Въпреки незадоволителното представяне на играчите на Нико Ковач, привържениците на германския клуб със сигурност ще запомнят визитата в Норвегия.

Причината за това е генералният директор на клуба - Карстен Крамер. Пътуването до Норвегия не е било никак евтино за въпросните фенове, тъй като няма директни полети между двата града. Това е довело до повече пари за самолетни билети.

Когато Крамер научил за това през какво е трябвало да преминат привържениците, той е решил да действа. Директорът се е появил неочаквано в заведение, където германските фенове са се били събрали в часовете преди мача.

На тръгване от бара, Крамер заплатил цялата сметка на германските фенове от своя джоб, която възлизала на близо 6000 евро.