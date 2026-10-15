Левски спечели първа точка в Лига Европа като гост на НЕК, Вуцов с кошмарна грешка

Левски спечели първа точка в Лига Европа, след като завърши 1:1 като гост на НЕК Ниймеген.

Мачът започна с натиск на домакините, които създадоха първата опасност още в третата минута. Алдаир сгреши в защита и топката стигна до Тярон Чери, но той се засуети и не успя да отправи удар.

В 13-ата минута Вуцов направи страхотно спасяване и спаси удар с глава отблизо отново на Чери.

В 17-ата минута "сините" направиха добра атака, която завърши с гол на Евертон Бала. След намеса на на ВАР попадението бе отменено за асистента в ситуацията Сержиньо.

Натискът на Левски продължи, като в 29-ата минута Рейналдо се пребори с двама бранители, след което успя и да ги надбяга, но завършващият му удар премина на сантиметри от целта. Отново той можеше да се разпише след пас на Алдаир, но топката му бе избита.

В 35-ата минута Левски поведе. Рейналдо получи пас от Вуцов, пребори се с Пер Шуурс и оставяйки сам срещу вратаря го предоля за 1:0.

Второто полувреме започна с натиск на домакините, които заградиха наказателното поле на "сините". Те създадоха няколко много сериозни опасности пред вратата на гостите от София, но защитата и Светослав Вуцов успя да задържи преднината на своя тим. В 60-ата минута топката попадна в краката на Душан Тадич, но сръбската звезда от близка дистанция стреля в тялото на стража на "сините".

В 64-ата минута Светослав Вуцов направи ужасяваща грешка - при поредното разиграване той подаде топката на Тярон Чери, който на празна врата реализира.

В 69-ата минута вратарят на Левски се отличи с добра намеса след удар на Бриан Линсен.

Левски имаше отлична възможност да поведе, след като Армстронг Око-Флекс излезе сам срещу вратаря, но ударът му бе спасен.

В добавеното време Вуцов направи важно спасяване, за да запази равенството.