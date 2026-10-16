Лига Европа: Победи за Ювентус, Бенфика и Бешикташ

Следващият съперник на Левски (Сф) в третия кръг на Лига Европа – чешкият Виктория (Пилзен) отстъпи с 1:2 при гостуването си на Ференцварош в много оспорван мач, като и трите попадения в срещата паднаха през втората част. По-същото време днес българският шампион направи равенство 1:1 с НЕК Ниймеген като гост, а с 1 точка заема 24-ото място в общото класиране на Лига Европа, включваща 36 тима. Срещата между чехите и Левски е на 22-и октомври от 22:00 часа на „Доосан Арена“.

И двете попадения за унгарците вкара Кристофер Закариасен. В 49-ата минута норвежецът вкара след бърз пробив и подаване на сръбското крило Велко Бирманчевич, а в 81-та минута капитанът на домакините реализира дузпа. Дузпата също беше заслуга на Бирманчевич, който нахлу на скорост в наказателното поле.

Денис Вишински вкара за гостите от Пилзен в последната минута с удар от наказателното поле, но гости те не успяха да изравнят в добавеното време. Виктория Пилзен все още чака първите си точки тази година в Лига Европа, след като до момента има две поражения.

Унгарският Ференцварош е на другия полюс - все още е безупречен след втория си мач от основната схема.

Ювентус записа втора победа, надделявайки с 2:1 над Селта (Виго) като гост. „Старата госпожа“ изоставаше с 0:1 преди почивката с гола на Уго Алварес в 18-ата минута. Но той просто насочи топката в мрежата, като основната заслуга беше на Вилиот Свендберг, който преодоля пространство и подаде чудесен пас на Алварес.

Но футболистите на Ювентус стигнаха до втората си победа, макар че бяха без контузените Кенан Йълдъз, Джереми Бога, Хефрен Тюрам, Мануел Локатели, Джеф Екхатор, Камил Грабара и Арек Милик.

В последните 10-12 минути на първото полувреме и началото на второто Ювентус опита да стигне до гол, но това се случи в 49-ата минута. Центрирането на Теун Коопмайнерс отляво беше малко непохватно отблъснато с гърди от Маркос Алонсо, превръщайки се в идеална асистенция за Волтемаде, който върна топката в мрежата.

След това двата отбора се вкопчиха и търсеха победа, като за Селта беше много по-ценна, тъй като паднаха от Омония (Кипър) на старта. Но Юве стигна до успеха в добавеното време, след като Андреа Камбиасо центрира отляво, а Рандал Коло Муани се промъкна между защитниците и с глава вкара топката от упор към задната греда.

Бенфика също както Ювентус, Байер (Леверкузен), Бешикташ и още шест отбора има 6 точки. Лисабонските „орли“ почти нямаха проблеми със Селтик и го сразиха с 4:1.

Бенфика водеше до почивката, наказвайки поредица от грешки в отбраната на Селтик. Джон Дуран вкара два пъти – в 5-ата минута от дузпа и 36-ата минута, а между тях Александър Ба направи 2:0. Камило Дуран върна едно попадение за „детелините“ от Глазгоу в 63-ата минута, за да отбележи раждането на детето си по-рано днес. Но това беше момент само за Селтик, като Вангелис Павлидис в последната минута оформи крайния резултат.

Кореецът Хюн Гю-О се оказа големият герой на Бешикташ, който стигна до успех с 3:2 при гостуването на германския Хофенхайм. Хюн Гю-О вкара два гола – в 72-ата и в 79-ата минути за 1:2 и 1:3, а също така подаде и на Майкъл Мурийо за 0:1 в 60-ата минута. Така „черно-белите“ орли събират 6 точки, докато Хофе е без актив и заема 30-ото място.

Борнемут се наложи с 3:0 над Щурм (Грац), в ранната сесия Омония (Никозия) надделя над словенския Целие с 2:0, а Лион се справи с 3:2 с Кристъл Палас. Останалите два отбора с пълен актив от по 6 точки са Съндърланд след 2:1 като гост на португалския Тореензе и Олимпиакос (Пирея), който продължи трудната серия на френския Олимпик (Марсилия) и го победи с 1:0 на „Стад Велодром“.

B срещата АЗ Алкмаар – Апоел Беер Шева (Израел), завършила 2:1, българският национал Йоан Стоянов не беше в състава на гостите. Българската съдийска бригада начело с Радослав Гидженов се справи добре, а главният съдия показа общо осем жълит картона – по четири за двата отбора.