Почина Юрий Васев, треньор на ЦСКА 1948

Треньорът на ЦСКА 1948 Юрий Васев почина след дълго и тежко боледуване, съобщават от българския футболен клуб.

"С дълбока скръб съобщаваме, че след дълго и тежко боледуване ни напусна Юрий Васев, старши треньор на ЦСКА", съобщават "червените” на страницата си във Фейсбук.

"Юрий беше част от семейството на ЦСКА и ще го помним с уважение и признателност за всичко, което даде на клуба и отбора. Изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките му в този тежък момент. Поклон пред паметта му!", добавят от клуба.

Във футболната си кариера Юрий Васев, който си отиде от този свят едва на 62 години, е носил екипите на Миньор Перник, Академик София, Струмска слава, Спартак Плевен, Миньор Бобов дол и Металург.

Като треньор е бил начело на Миньор Перник, Миньор Бобов дол, Македонска слава, Марек, Септември Симитли, Лудогорец юноши и ЦСКА 1948.

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