Тодор Ангелов е новият председател на федерацията по борба. Той беше избран по време на Общо събрание на Българската федерация по борба. Събитието в НСА стартира около 10:30 часа. Той бива избран с 95 гласа “за” и 0 “против”.



Така Ангелов наследява Станка Златева, която през целия си мандат водеше най-различни битки с Гриша Ганчев.

“Това е голяма отговорност. С всички възможни средства и близки, ще вървим напред и ще успеем. Иска се време. Ще инвестираме в младите. За да има повече българи, трябва да залагаме на децата. Благодаря ви! Благодаря на г-н Ганчев и г-н Йорданов, че застанахте зад мен“, коментира Ангелов след победата.

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"Лошо е това, което се случва, това разединение, това не е правилно. Надявам се да се обединим всички. Програмата я давам, за да може да си я четете, защото, ако я кажа, тя ще отмине. Нека контактуваме и си обменяме опит", каза още.