Ботев (Пловдив) би безпроблемно Черноморец за Купата на България

Ботев (Пловдив) продължава към осминафиналите в турнира за Купата на България, след като мина леко срещу един от лидерите във Втора лига Черноморец (Бургас) и го победи с 4:0. Пловдивчани имаха трудности единствено до 50-ата минута, когато резултатът беше само 1:0 в тяхна полза.

Но бързи голове в рамките 15 минути направиха разликата от три гола.

Близо 3000 зрители дойдоха на стадион "Лазур", но останаха разочаровани от отпадането на Черноморец, които инкасират първо поражение във всички турнири от 23-и август насам.

Ботев (Пловдив) пък има шест поредни победи във всички турнири и това е най-дългата им серия от 2019-а година насам.

„Канарчетата“ овладяха контрола върху средата на терена и създадоха няколко добри възможности за гол, докато не откриха и резултата в 23-ата минута. Националът Асен Чандъров се измъкна от централните бранители на бургазлии Уенинсон Корея и Яя Драме и прати топката над плонжа на вратаря Георги Аргилашки.

В 38-ата минута дойде и най-добрата ситуация за Черноморец за първата част. Николай Желязков стреля много опасно от наказателното поле, но Даниел Наумов успя да избие в корнер.

Второто полувреме започна с чисто голово положение за Черноморец, но младият Ростислав Костенски с глава прати до гредата чудесно центриране на Кристиан Добрев. Но само след три минути гостите удвоиха преднината си и направиха голяма крачка към крайната победа. Алберто Салидо вкара с пета от малкото наказателно поле пред безучастните погледи на черноморските защитници след пробив от ляво и пас на Саломон Калу.

Лукас Араужо направи 0:3 в 69-ата минута с удар извън границата на наказателното поле, след като Емил Янчев и Георги Стайков не му попречиха и останаха пасивни на дъгата.

Веднага след това Черноморец на два пъти беше близо до гол, но пропуски от наказателното поле направиха Живко Петков и Иван Брикнер.

В 78-ата минута Карлос Меоти оформи разгрома на Черноморец с четвърто попадение.