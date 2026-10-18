Слаб ЦСКА се измъчи срещу Несебър, дузпа в края им помогна

ЦСКА започна защитата на Купата на България с труден успех над Несебър с 2:0 при гостуването си в крайморския град. Йоанис Питас откри резултата от дузпа в 89-ата минута, а Мохамед Брахими (90+6') сложи точка на спора.

Наставникът на "армейците" Маркус Гиздол направи осем промени спрямо сблъсъка с Монако (1:2) в Лигата на конференциите преди три дни. В титулярната единайсеторка местата си запазиха единствено Факундо Родригес, Бруно Жордао и Леандро Годой.

Преди началото на мача двата отбора запазиха едноминутно мълчание в памет на Юрий Васев, който вчера си отиде от този свят след дълго и тежко боледуване.

През първото полувреме ЦСКА имаше владеенето на топка, създаде и няколко добри шанса за гол, пропиляни от Годи и Зварц. Най-чистото положение обаче бе за домакините - Стефан Статев изведе майсторски Парашкевов очи в очи с Димитър Евтимов, но стражът на гостите блесна със страхотно спасяване.

В самия край на първата част Мартин Шейтанов действа неразчетено след центриране от десния фланг, но грешката му беше поправена от Ластарджиев, който изчисти кълбото пред голлинията.

Още в началото на второто полувреме Жоел Зварц получи разтежение и беше принудително заменен. На негово място в игра се появи Лео Перейра.

ЦСКА продължи да натиска, но положенията бяха по-малко и от първото полувреме.

В 87-ата минута "армейците" получиха дузпа, след като топката срещна ръката на Пламен Димов. Йоанис Питас се нагърби с изпълнението и не сбърка - 0:1.

В първата минута на добавеното време Евтимов трябваше да се намесва след пряк свободен удар на Валентин Доцев.

В 6-та минута на добавеното време Брахими бе изведен сам срещу Шейтанов и под неговия плонж закова крайния резултат - 2:0.

Турнир за Купата на България по футбол, 1/16-финали:

Черноморец Бургас - Ботев (Пловдив) - 0:4 (0:1)

голмайстори: 0:1 Асен Чандъров 23, 0:2 Алберто Салидо 51, 0:3 Лукаш Араужо 69, 0:4 Карлос Меоти 79

Спартак Пловдив - Арда (Кърджали) - 1:2 (0:1)

голмайстори: 0:1 Адама Траоре 35, 1:1 Владимир Айтов 53, 1:2 Станислав Иванов 65



Фратрия (Варна) - Ботев (Враца) - 1:2 (1:1)

голмайстори: 0:1 Мартин Димитров 36, 1:1 Билал Кандуси 44, 1:2 Мартин Петков 74

Спартак (Плевен) - Левски (София) - 18 часа