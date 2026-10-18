Манчестър Юнайтед взе само точка като гост на Лийдс

Манчестър Юнайтед завърши 1:1 като гост на Лийдс в един от най-интересните двубои от седмия кръг във Висшата английска лига.

В отсъствието на българския национал Илия Груев, който остана на резервната скамейка на "белите", Нико Елведи пропусна първата възможност за попадение в полза на домакините в 27-ата минута на мача на стадион "Еланд Роуд".

Брайън Мбемо изведе "червените дяволи" напред, който беше точен с глава след центриране от ъглов удар на Юри Тилеманс.

Шест минути след почивката Доминик Калвърт-Люин изравни резултата, а до края и двата отбора пропуснаха положения, чрез които можеха да победят.

Юнайтед остава без победа в гостуване през настоящия сезон, а мениджърът на отбора Майкъл Карик продължава да бъде заплашен от уволнение.

Клубът от Манчестър е на 13-то място в класирането с актив от 7 точки, докато Лийдс има 10 пункта на седмата позиция.

В друг мач от кръга Брайтън разгроми с 5:0 у дома Кристъл Палас и се изкачи на второ място в класирането. Автогол на Джейди Канво още в четвъртата минута даде аванс в полза на "чайките", а Диего Гомес и Ясин Аяри направиха резултата 3:0 едва до 10-ата минута.

Харалампос Костулас също се разписа в 49-ата минута, а Джак Хинишелууд оформи крайното 5:0 шест минути преди края на редовното време на срещата.

Брайтън има 5 точки по-малко от лидера Манчестър Сити, докато лондончани заемат 14-то място със 7 точки.

Борнемут спечели с 2:0 на свой терен срещу Съндърланд в друга неделна среща от кръга след голове на Маркъс Тавърниър и Еванилсон във всяко от двете полувремена. Червен картон от гостите получи Кевин Дансо в 17-ата минута.