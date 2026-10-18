Левски София спечели Суперкупата на България по волейбол за мъже. "Сините" триумфираха за четвърта поредна година с трофея, след като се наложиха с 3:1 (25:16, 25:22, 13:25, 25:22) срещу Нефтохимик 2010.

В първия гейм "сините" имаха превес. Кристиян Титрийски атакува успешно и направи резултата 11:8 в полза на столичани, а съотборникът му Тодор Скримов с директна точка от начален удар покачи на 16:10. Възпитаниците на треньора Николай Желязков взеха аванс в двубоя след ново успешно нападение на Титрийски и 25:16.

Втората част в зала "Левски София" също премина при превъзходство за домакините. Титрийски за пореден път се отличи със силни изяви в атака, довеждайки резултата до 8:5. Гордан Люцканов осигури надеждна преднина за Левски - 23:20, а ас на Титрийски сложи край на гейма при 25:22.

Третата част се различаваше значително от предходните две. Резултатът премина през 9:2 и 15:6 за бургазлии след блокаут на Стоян Димитров. Директна точка от начален удар на Стефан Чавдаров затвърди преимуществото за гостите и покачи разликата между двата отбора на 20:8. Крайното 25:13 остави Нефтохимик 2010 в мача.

Четвъртият гейм отново беше в полза на шампионите, които имаха преднина от 7:3 и успяха да я запазят при 14:10. Домакините съхраниха ценното си преимущество в хода на разиграванията, а Гордан Люцканов сложи точка на двубоя с успешната си атака, като фиксира крайното 25:22.

Левски София и Нефтохимик 2010 са рекордьори по спечелени Суперкупи на страната с по 4 трофея. През миналия сезон двата отбора отново завършиха при същия резултат в решителния двубой за Суперкупата.