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Футболистът Кристиан Ериксен стана татко за трети път!

Показа бебето

19.10.2026 | 15:53 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кристиан Ериксен сподели вълнуваща новина! 34-годишният датски футболист е станал татко за трети път. Това стана ясно от негова публикация в социалната мрежа Instagram.

В петък Крис постна снимка, на която съпругата му Сабрина позира с трите им деца - по-големи момче и момиче, както и новороденото бебе. Русокосата красавица гушка мъничето, като тя е по бяла тениска и дънки. Все още не става ясно какъв е полът на бебето. На кадъра дъщеря им е по жълта блуза и кафяви панталони, а синът им по кафяв суичер и сини дънки.

"Семейство от 5", написал е бившият футболист на Тотнъм, Интер и Волфсбург.

Сабрина Квист Йенсен и Кристиан са заедно от 2012 г., но не говорят много за връзката си. Синът им Алфред се ражда през юни 2018 г., а дъщеря им - в края на 2020 г., но нейното име още не е известно. 

Още по темата и снимката вижте в teenproblem.net

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