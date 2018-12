Учените: Видеоигрите правят хората по-умни!

Учени установиха, че екшън видеоигрите правят хората по-умни, като повишават качеството на тяхната мозъчна активност, съобщава престижното научно списание "Нейчър".

В него е поместена съвместна публикация на екипи от китайския Университет за електронни науки и технологии в гр. Чънду и на техни австралийски колеги от университета "Маккуори".

Научните колективи съпоставили данните на 27 активни играчи с добри резултати и на 30 любители. Последните играели по-рядко и не достигали до значителни успехи, пише БТА.

"Отличниците" били организирани в група, в която участвали национални и регионални шампиони на екшън видеоигрите League of Legends и Defence of the Ancient 2.

В резултат на проведените наблюдения специалистите могли да установят корелацията между нивото на игровите навици на участниците и количеството на сиво вещество и качеството на мозъчната им активност. Колкото по-тренирани били геймърите, толкова по-добре работел техният мозък.

Изследователите също отбелязаха, че прекомерното пристрастяване към видеоигрите не се отразявало обезателно отрицателно на мисловните навици на участниците, тъй като това била просто една дейностите, помагаща за развитието на невронните връзки в мозъка им.