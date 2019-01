Крадец си намери майстора – опита да обере "Желязната лейди" на ММА

Обирджия в Рио де Жанейро си намери майстора в лицето на ММА боец.

Поляна Виана, позната още като "Желязната лейди" чакала таксито си в събота вечер, когато до нея седнал непознат мъж. Попитал я колко е часа и след като спортистката му отговорила, мъжът я заплашил: "Дай си телефона и скъпите вещи, въоръжен съм!"

Ако жената беше напълно беззащитна, щеше да направи онова, което джебчията и казва. Ако беше малко по-смела, щеше да хукне да бяга. Ако крадецът имаше късмет...

Но в случая била Желязната лейди и вместо телефон, обирджията получил два силни удара в лицето.

"Той беше много близо до мен. Помислих си, че ако наистина това е пистолет, той няма да може да го извади навреме. Изправих се бързо и го ударих два пъти, след което го ритнах", разказва пред медиите състезателката на UFC в категория до 52 килограма.

Оръжието всъщност се оказало изрезка от картон. Нападателят и жертвата (вече не е ясно кой кого е в тази куриозна случка) изчакали заедно пристигането на полицията.

След като властите дошли на място, станало ясно, че мъжът бил криминално проявен и наскоро бил освободен от затвора.

