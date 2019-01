Скандална реклама на Gillete: На ръба на феминистката пропаганда?

Новата реклама на Gillette е в духа на движението #MeToo и отправя едно много позитивно послание към обществото - бъдете добри, давайте добър пример, защото момчетата, които ви гледат днес, ще станат насилници утре.

Някои биха казали, че това е прекрасен ход от страна на компанията - едно социално ангажирано послание, целящо промяна към по-добро. То обаче е агресивно насочено към собствените клиенти на Gillette - мъжете. И вместо това да се окаже печеливш ход, компанията сякаш сама си вкара таралеж в панталоните.

Рекламният клип е със заглавие "Вярвай" и таргетира така наречената "токсична мъжественост". Компанията за самобръсначки променя известния си слоган: "Най-доброто за един мъж" в "Най-доброто, което един мъж може да бъде" и призовава своите клиенти да търсят отговорност един от друг са собствените си постъпки и поведение спрямо жените.

Клипът представя кадри на изключително агресивно поведение от страна на мъжете - сексуален, физически и психически тормоз. След това във видеото са показани добрите примери, а акцентът е превенцията.

Някои приветстваха посланието и заявиха, че това е начин 30-годишната компания да обнови собствения си слоган така, че да е релевантен със съвремието. Други обаче са на коренно противоположно мнение и не само изразиха своето неодобрение, а отказаха да купуват продуктите на Gillette.

Само за 48 часа рекламата има близо 3 милиона гледания. 37 000 души са харесали видеото в YouTube, 253 000 са отбелязали, че посланието не им харесва.

Коментарите са предимно негативни и повечето твърдят, че това е феминистка пропаганда.



"За по-малко от две минути успяхте да заличите най-добрата си таргет група. Браво!", пише потребител.

"Току що Gilette показа, че не иска да има нищо общо с мъжкарите. Ще уважа желанието ми. Ползвам марката откакто получих безплатна мостра за 18-тия си рожден ден. Вече няма да си купувам самобръсначки на Gillette!", сподели друг човек в социалните мрежи.

Някои настояват компанията дори да се извини официално за рекламата, но марката споделя, че слогънът напълно съвпада с вижданията и политиката им, защото те истински вярват в най-доброто в мъжете.

"Ако мъжете търсят отговорност за собствените си постъпки един от друг, ако спрат с извиненията за лошото си поведение и застанат зад едно ново поколение, което работи в посока самоусъвършенстване, можем да помогнем за създаването на една по-позитивна среда, която ще окаже влияние върху идните поколения", споделят от Gillette.

I’ve been shaving since I was 12, since the beginning I used Gillette because that’s what my father used, now I will never use it again, and neither will my father, collectively been your customers for 50+ years never again #BoycottGillette #Gillette

@Gillette has made it clear they do not want the business of masculine men.

I will grant their wish.

I have used #Gillette razors since they sent me a free sample on my 18th birthday, and will no longer buy any of their products.