8 тайни за дълголетие: Без цигари, грижа за другите...

Отказване от тютюнопушене, грижа за други, смях, изключване на трансмазнини и преработени храни, разумна консумация на алкохол и правилният подбор на напитки, поддържане на здравословно тегло, са само част от антистареещите тайни, които не само ни помагат да изглеждаме по-млади и привлекателни, но и удължават живота. Кой не иска да живее по-дълго и да се радва на добро здраве... Споделяме още няколко тайни, които са ви добре известни.

Не на захарта!

Захарта увеличава процесите на стареене, споделя Антъни Юн – американски пластичен хирург, автор на „The Age Fix: A Leading Plastic Surgeon Reveals How to Really Look 10 Years Younger“. Консумацията на захар, подсладени напитки, сладкиши и т. н. не само увеличава риска от диабет и наднормено тегло, но ни кара да изглеждаме по-възрастни.

Намалете глутена до минимум

Безглутеновото хранене е не просто мода. Много хора не подозират, че имат чувствителност към глутена. В резултат може да страдат от кожни проблеми, наднормено тегло, възпаления на храносмилателната система, ускорени процеси на стареене.

Хранете се с цветовете на дъгата

Цветните плодове и зеленчуци са богати на антистареещи антиоксиданти. Те подобряват здравето, но и забавят процесите на стареене.

