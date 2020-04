Създадоха първите биороботи от живи клетки

Американски учени създадоха първите в света биороботи, изградени изцяло от живи клетки, съобщи Bulgaria ON AIR. В действителност това е нов клас програмируеми живи същества. Списание "Proceedings of the National Academy of Sciences” описва подробно процесът по изработването.

Учените са успяли да създадат от стволови клетки на африканска водна жаба и с помощта на суперкомпютърно моделиране микроскопичен биоробот, който може да се движи сам и да изпълнява задачи от елементарно естество.

На практика не става въпрос за традиционните роботи, а за нов вид живи машини, създадени от човек, коментираха от изследователския екип. Новото изобретение е наречено ксенобот.

Това са мънички парчета биоматериал с размер до милиметър, съдържащи от 500 до 1000 клетки от кожата и сърцето на жабешки ембриони. Благодарение на кожните клетки позволяват на "организми" да запазят формата си, а в същото време клетките от сърцето, които сами се събират в мускулната тъкан на кардиомицитите и могат да се движат при всяко свиване.

Клетките действат като миниатюрни двигатели, заради самостоятелното свиване и отпускане на клетките на сърцето. Тези "двигатели" задвижват робота, докато запасите от енергия в тях не бъдат изчерпани. След редица опити е установено, че тези роботи живеят няколко дни до седмица, като използват запасите от ембрионална енергия. Ксеноботите трябва да бъдат поставени във водна среда, за да останат живи.

Учените са на мнение, че тези роботи могат да се използват в човешкия организъм за доставка на определени препарати или дори почестване на кръвоносните съдове. При нараняване биороботите могат да излекуват сами своите наранявания.