Ренесансът на идолите

„Не е ли странно как ден след ден изглежда, че нищо не се променя, а когато човек погледне назад, всичко е различно“ – сигурно може да се досетите на кого принадлежи крилатата фраза, която сякаш улавя всичко важно и всичко ефимерно в човешкото съществуване. Ирландският писател и литературен критик К.С.Луис, който оставя за поколенията книги като „Хрониките на Нарния“, „Космическа трилогия“, сякаш е надникнал в житейската диаграма, както на съвременния човек, така и на твореца на бъдещето. Събитията от последните години, а и месеци, пренаредиха ритъма на живот, но и центрираха важните елементи в реалността.

Така рециклирането, за което се говори от десетилетия, пряко свързано с климатичните промени и бъдещето на човешкия род, намери достойно развитие в еволюцията или face lift-а на стойностни неща или проекти, доказали значимостта и функцията си и в сферата на изкуството, шоубизнеса и технолигиие. Новата им форма на съществуване стъпва върху раменете на репутация, натрупана през годините, която доказва качеството и смисъла им за поколенията. Ако се поровите в кутията на спомените си, със сигурност ще откриете достойни образци в тази посока. Ние нахвърляме само някои от онези, които истински ни допадат.

Огледалото на „Сексът и градът“

Успехът на телевизионния сериал „Сексът и градът“ (заснет в периода 1998-2004) изненадва всички, защото още в самото начало продуцентите прогнозират, че чисто женската тематика ще „подслади“ тв ефира толкова много, че ще се усети силен отлив на слабия пол. Очакванията им не само, че не се случват, но точно обратното – привличат като магнит мъжката аудитория в желанието й да разбере какво се случва в главите на жените. Бонус към продукцията е модната истерия, която провокира гардероба на героините, и по-специално този на екранната Кари Брадшоу.

Комбинацията секс-мода-град-приключения се оказва трамплин за славата не само на авторката на романа, върху който стъпва телевизионната сага – Кандис Бушнел, но и за секси карето от актриси – освен титулярката Сара Джесика Паркър, Кристин Дейвис, Синтия Никсън и Ким Катрал. Благодарение на рейтинга и масовата истерия към действието и героините, се заснема и игрален филм през 2008-а, както и негово продължение през 2010, но нищо не е в състояние да се сравни с продължението на приключенията им в Ню Йорк със сериала And Just Like That.

Карето е вече официално трио, но с широко отворени врати към нови, свежи и задължително фешън попълнения, а сюжета се развива мълниеносно с темите на деня, сервирани като ястия от петстепенно меню в ресторант с поне няколко звезди Мишлен. Към сексът и градът, се добавя и смъртта (трагичният финал на мистър Биг), както и още модни шедьоври от гардероба на Кари, която са адаптира към възрастта, предизвикателствата и промените в живота си и този на любимите си хора с лекотата на жена, която не се страхува от еволюцията, защото друго освен нея на хоризонта няма. Продуцентът на сагата Майкъл Патрик Кинг нарича „И просто ей така“ добър пример за еволюцията на видовете, а ни бихме добавили към това определение и прегрешение, към което посягаме често винаги, когато ни напусне усмивката, надеждата и…либидото.

Новото щастие на Джен и Бен

Има хора, които никога не ги напуска вярата, че в някакъв момент от живота им, Купидон най-сетне ще стреля точно или поне ще използва романтичната стрела навреме.

Вероятно за това се е молила най-добрата певица след актрисите и най-добрата актриса сред певиците, която след поредната изневяра на мъжагата с прякор А- Род попадна в обятията на бившия си годеник, актьорът Бен Афлек.

Вторият живот на любовния пламък на връзката има вече официално брачно свидетелство, след първото бутафорно бракосъчетание в Лас Вегас, както и добри шансове за дълголетие.

Някои предричат на семейното им щастие кратък живот, но други са категорични, че дори и любовта има нужда от face lift, за да изглежда добре в огледалото и в сърцата на покосените от стрелите на Купидон.

Максимално удоволствие

Върнете стрелките на времето назад, горе долу в периода 1975-1982, и си спомнете кои са филмите, които са маркирали върху детството ви територията на истинското кино удоволствие.

Ние се сещаме за два от тях, за които главен отговорник е Стивън Спилбърг – „Челюсти“ и „Извънземното“.

Тази година, Холивуд върна на голям екран вечните филмови класики във формат Imax, за да подсили удоволствието и попълни празнините в спомените на истинските киномани.

Така филмовите продукции, които оставиха трайни следи в няколко поколения поне, намериха достоен живот в екстра добавената стойност истинско кино.

Технологиите, с които изразяваме себе си

Много от компаниите, благодарение на които животът ни е по-цветен, също уловиха тренда, който бихме описали като онова неспирно търсене да изразим себе си, но оставайки верни на всичко това, което сме. След като сякаш липсващата романтика в забързаното ежедневие ни върна към класическото усещане за добрата музика на винил, не закъсняха и новите по-добри версии на грамофоните. Sony и други технологични гиганти подобриха технологията, която пък ние вкарахме в домовете си и й отредихме централно място. Да си актуален на времето и темпото на света означава да познаваш потребителите си, да разбираш техните нужди и желания. Това доказаха и компании като Polaroid и Fudjifilm, които насочиха огромни усилия към подобряване на технологията на продуктите си за моментни снимки и ни позволиха да уловим моментите, които не искаме да отлитат.

Друг международен бранд, който преди броени дни представи face lift на устройството си е IQOS.



IQOS ORIGINALS DUO е новата версия на познатото устройство за нагряване на тютюн.

Запазвайки същата технология, компактен дизайн и лекота, устройството идва в 4 нови цвята, с които пълнолетните пушачи ще могат да изразят своята индивидуалност всеки ден - сребърно, графитено, яркочервено и тюркоазено.

