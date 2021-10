Безчуствен, експлоататор, хищник: Мрачната същност на Чарли Чаплин

Той беше малък човек с големи крака и малки мустаци. Или поне така се появяваше на екрана. Преди сто години, след като направи повече от 60 филма, Чарли Чаплин режисира първия си пълнометражен игрален филм "Хлапето" (1921). По това време той вече беше сред най-разпознаваемите и най-обичаните фигури в света.

"В някои части на света съм познат от хора, които никога не са чували за Исус Христос", хвали се той.

Сега Чаплин се връща на фокус. Нов пълнометражен документален филм "Истинският Чарли Чаплин" от режисьорите Питър Мидълтън и Джеймс Спини ще бъде излъчен премиерно на кинофестивала в Лондон тази седмица. Работата на Чаплин отново се възражда в кината по целия свят. Класики като The Kid, Modern Times (1936), The Gold Rush (1925) и The Great Dictator (1940) са преработени в 4K от дистрибуторите Pieces of Magic и MK2 и скоро ще бъдат пуснати отново.

Това е възможност Чаплин да бъде преоткрит за едно ново поколение. Но има аспекти за комика, които трудно биха се възприели в днешните времена. Личният му живот има своите по-тъмни вдлъбнатини. И по-специално - отношенията му с жените са обезпокоителни, особено когато се гледат през призмата на движението #MeToo.

Чаплин бил обсебен от много млади момичета.

Лилита МакМъри, която е известна през по-голямата част от живота си като Лита Грей, била една от тези жертви. Тя изигра "флиртуващия ангел", който се появи пред Чаплин в "Хлапето" - неприятен момент в един от най-големите, най-запомнящи се филми на Чаплин. Тогава тя е едва на 12 години.

В странна последователност в края на филма, скитникът на Чаплин, проснал се на прага, заспива и влиза в "Страната на мечтите". Изведнъж познатите жилищни улици са окичени с цветя и претъпкани с ангели. Дори на ченгетата и бездомнигте кучета им поникват крила. Скитникът сякаш е в рая, но след това "грехът се прокрадва". Той е посрещнат от млада, невинно изглеждаща нимфа (Лита Грей), която се опитва да го примами. Той не може да се спре да я преследва и влиза в кавга с приятеля й.

Комикът се привърза към младата актриса. Тогава току-що той е преживял остър развод с първата си съпруга Милдред Харис, която е само на 16, когато се женят през 1918 г. Те имат дете през юли 1919 г., което издъхва три дни след раждането си. В процеса на развод Харис обвинява Чаплин в психическа жестокост.

По-късно комикът се жени за Грей през 1924 г. Тя отправя подобни обвинения за него, след като се разделят три години по-късно. В средата на 60-те години Грей пише сензационната автобиография "Моят живот с Чаплин" - интимен мемоар. Това, за което книгата разказва е, "историята, която Чарли така и не разказа!", както и "потресаващо откровеният разказ за един брак, който се превърна в един от най-скандалните скандали на всички времена".

Книгата описва как Чаплин е бил обсебен от Грей на снимачната площадка на "Хлапето". "Ти си изключително красиво дете, скъпа моя", спомня си тя думите на Чаплин. Той й казва, че напомня "момичето в епохата на невинността" и поръча да й нарисуват портрет. "Гледах те, скъпа моя, когато ти не гледаше. Бях все по-привлечен от тези твои очарователни очи ... те те карат да изглеждаш много мистериозена", казва Чаплин.

Майка й, разбира се, е притеснена от поведението му, но Чаплин я уверява, че няма "навика да съблазнява 12-годишни момичета".

Три години по-късно обаче, когато тя е на 15 години, той съблазнява Грей. Тя се явява на прослушване за "Златната треска" и й е отредена главна роля. Както отбелязва Дейвид Робинсън в биографията си за Чаплин, "във всеки вестник пишеше, че Лита е на 19". Всъщност тя все още била непълнолетна. Това не попречило на Чаплин да започне връзка с нея. Тя, също така, забременява от комика.

Чаплин иска Грей да направи аборт и й предлага пари да се омъжи за друг. В крайна сметка, изключително неохотно, комикът прави Грей втората си съпруга.

Разказът на Грей за краткотрайния им брак е написан години след събитието. Той е проектиран да продава копия от мемоара и да предизвика максимален смут относно личността на Чаплин. Но независимо от това, отношението на Чаплин към нея е безчувствено и експлоататорско и може лесно да го вкара в затвора. В Калифорния по онова време. "ако мъж има отношения с непълнолетно момиче, това де факто се води изнасилване, носещо наказания до 30 години в затвора", пише Робинсън в биографията си за Чаплин.

Новият документален филм "Истинският Чарли Чаплин" обхваща отношенията му с Грей в откровени и болезнени детайли. Режисьорите са намерили телевизионни интервюта с нея, в които тя се опитва да разкаже своята страна на историята. Обществеността обаче изглеждаше много по-заинтересована от финансовите подробности за последващия й развод с Чаплин, отколкото от страданията й. Тя получава рекордно обезщетение, когато двамата се разделят.

Медиите изобразяват Грей като манипулативна тийнейджърка, когато всъщност тя е станала жертва на един възрастен мъж. Това е тъжен и жалък епизод от кариерата на Чаплин, но популярността му тогава не била засегната. Само 20 години по-късно, когато той има афера през 1941 г. с друга млада актриса, 22 -годишната Джоан Бари, Чаплин, тогава на 52 години, най-накрая ще изгубии любовта на публиката. Но не заради действията си спрямо младите жени, а заради подозрението на ФБР за неговите комунистически симпатии.

Въпреки заглавието си, "Истинският Чарли Чаплин" не ни доближава по-близо до същността на темата от предишните биографии и филми за него. Южният лондончанин от работническата класа остава парадоксална фигура. Режисьорите го описват като "никой, който принадлежи на всички". Те изследват странните паралели между Чаплин и Хитлер ("и двамата хипнотични оратори"), родени през няколко дни, които имат сходен вкус към мустаците и които се изправят един срещу друг.

Нацистите мразят Чаплин, забраняват филмите му и го наричат "отвратителен еврейски акробат". Чаплин реагира на това, като осмива Хитлер в най-смелия си филм "Великият диктатор" (1940), в който влиза в ролята както на фашисткия лидер Аденоид Хинкел, така и на еврейски бръснар от гетото.

В своите неми филми, в ролята си на "скитник", Чаплин е достъпен за всяка култура по света. Той беше подривна и мила фигура - малкият човек като герой. Филмите му бяха нежни, гениални и много смешни. Той се противопоставя на авторитета на екрана, но би могъл да бъде авторитарен от него. Чаплин става изключително богат, играейки бездомни скитници. Комедиите му се противопоставяха на жестокостта на представители на властта - ченгета, шефове, съдии - и въпреки това той самият беше човек, който понякога се отнася брутално към сътрудниците си.

Документалният филм описва многото месеци, прекарани в опити да заснеме една-единствена основна сцена в своя игрален филм от 1931 г. - "Светлините на града", която включва сляпа продавачка на цветя, бъркаща клошаря за милионер. Той кара сътрудниците си да се разсейват с натрапчивия си перфекционизъм.

Какво означава Чаплин за публиката днес? Статутът на комика се променя леко през последните 20 или 30 години. Някога той е най-популярната филмова звезда в света, но сега е започнал да се превръща в символ на високата култура. Когато филмите му се възраждат, те обикновено се показват в концертни зали с оркестров съпровод или на фестивали като Кан и Берлинаре. Издават се от дистрибутори на арт хаус, а не от големите мейнстрийм студия. Филмовите критици и други режисьори го почитат, но Чаплин бавно се отделя от широката публика. Неговата работа вече не е лесно достъпна по телевизията, за да могат децата да я преоткрият.

Комбинацията от смях и изключителен патос на комика със сигурност не се харесва на киноманите във Великобритания през 80-те и 90-те години на миналия век. "Не познавам нито една раса по света, която да е по-цинична от англичаните и ако си циничен, не можеш да харесваш Чарли. Ако сте циничен, той е безнадежден ... той е просто непоносимо сантиментален", коментира филмовият критик Дейвид Робинсън за това как работата на Чаплин е излязла от мода на Острова.

Вероятно този цинизъм си е отишъл. Членовете на по-младото, по-идеалистично поколение, загрижени за несправедливостта около промените в климата и политиката, би трябвало да са много по-отворени към работата на Чаплин, отколкото техните изтощени родители преди 20-те или 30-те години. В епоха на война, принудителна масова имиграция, неравенство и бедност, филмите му трябва да имат нова актуалност. Момчето от Ламбет обаче вероятно е изправено пред друга, посмъртна сметка за отношението му към всички тези по-млади жени. Трудно е да се стигне до някакво заключение, освен че той е експлоатирал Грей. Ако филмовите звезди бяха хванати да се държат по същия начин днес, кариерата им веднага щеше да бъде срината.

Самият Чаплин беше жертва: някой, който има травматично и бедно детство. Той бил отделен от психически нестабилната си майка по също толкова брутален начин, колкото момчето, изиграно от Джаки Куган в "Хлапето". Чаплин проси по улиците, а години по-късно, дори когато натрупва огромно богатство, той остава параноичен, че всичко ще му бъде отнето.

Чаплин бил несигурна и темпераментна фигура със смутен личен живот.

Но гледайте филмите му и всичко това много бързо остава на заден план. Неговият гений издържа на времето. Никой друг в историята на киното никога не е имал умението да предизвиква смях и сълзи едновременно. Той показва такава човечност и хумор на екрана и изглежда толкова по-мистериозен, че никой не би повярвал, че той би могъл да се държи толкова отвратително извън него.