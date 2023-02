Банкси с нов графит, посветен на насилието над жени

Британският художник на графити Банкси представи най-новата си улична творба в Обединеното кралство, която изглежда е насочена срещу домашното насилие над жени, докато светът празнува Деня на влюбените.

Стенописът, който се появи в Маргейт в Югоизточна Англия, изобразява домакиня в стил 50-те години на миналия век с подуто око и липсващ зъб, която сякаш бута мъжа си във фризер.

Неуловимият Банкси, чиято истинска самоличност все още не е потвърдена, публикува три снимки на последната си творба, която е озаглавил в профила си в Instagram "Valentine's Day Mascara".

Две от изображенията са в близък план, показващи жената, облечена в синя престилка и жълти ръкавици за миене на съдове, усмихната, но сякаш с разбито лице.

Уличният художник, за когото се знае, че е родом от Бристол, Югозападна Англия, се е заел с изработването и продажбата на десетки лимитирани ситопечати, за да събере средства в подкрепа на цивилните, засегнати от войната в Украйна.

50-те принта, на които е изобразена мишка, плъзгаща се по стената на кутия с надпис "FRAGILE", бяха продадени през декември за 5000 паунда (6100 долара) всеки, чрез благотворителната фондация Legacy of War.

Онлайн търгът им привлече хиляди "враждебни" уеб атаки, стартирани от руски интернет адреси, заяви тогава благотворителната организация.

Миналия месец художникът потвърди, че стои зад седем графти, които се появиха на разрушени сгради около Киев миналата година.

Upon seeing the news this morning that Banksy has a new piece in Margate, Thanet District Council have decided to turn up to take away all the props whilst people there taking pics. Can't clean the streets on a good day, but this they decide is priority number 1 😵‍💫 pic.twitter.com/s2XcZZtUBg