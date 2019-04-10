Мигрант под грешния автобус: Не за Италия, а за Сребреница

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Снимка: UPS Media / Twitter
Мигрант на 16 години от Либия беше открит под автобус, пътуващ по маршрута Сараево – Сребреница в Босна и Херцеговина.
Момчето е било закачено отдолу на автобуса, близо до гумите.
Предполага се, че е либиецът е избрал точно този автобус, защото той е бил с италиански регистрационни номера и мигрантът вероятно е мислел, че с него ще стигне до Италия, предаде Klix.ba.
Всъщност обаче с автобуса пътували италиански туристи от Сараево за Сребреница, където мигрантът бил открит.
Той е бил откаран в болница в безсъзнание, като след това ще бъде предаден на босненската гранична полиция.
Migrant je pronađen zakačen za šipku blizu točkova autobusa #srebrenica #migranti https://t.co/liGuV6U6n0— Klix.ba (@klixba) 9 април 2019 г.