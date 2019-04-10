Мигрант под грешния автобус: Не за Италия, а за Сребреница

Мигрант на 16 години от Либия беше открит под автобус, пътуващ по маршрута Сараево – Сребреница в Босна и Херцеговина.

Момчето е било закачено отдолу на автобуса, близо до гумите.

Предполага се, че е либиецът е избрал точно този автобус, защото той е бил с италиански регистрационни номера и мигрантът вероятно е мислел, че с него ще стигне до Италия, предаде Klix.ba.

Всъщност обаче с автобуса пътували италиански туристи от Сараево за Сребреница, където мигрантът бил открит.

Той е бил откаран в болница в безсъзнание, като след това ще бъде предаден на босненската гранична полиция.