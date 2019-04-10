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Мигрант под грешния автобус: Не за Италия, а за Сребреница

Той е бил открит в безсъзнание и откаран в болница
Обновена: 10 апр 2019 09:19 | 10 апр 2019 09:18, Елка Василева
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Мигрант под грешния автобус: Не за Италия, а за Сребреница
Снимка: UPS Media / Twitter

Мигрант на 16 години от Либия беше открит под автобус, пътуващ по маршрута Сараево – Сребреница в Босна и Херцеговина.

Момчето е било закачено отдолу на автобуса, близо до гумите.

Предполага се, че е либиецът е избрал точно този автобус, защото той е бил с италиански регистрационни номера и мигрантът вероятно е мислел, че с него ще стигне до Италия, предаде Klix.ba.

Всъщност обаче с автобуса пътували италиански туристи от Сараево за Сребреница, където мигрантът бил открит.

Той е бил откаран в болница в безсъзнание, като след това ще бъде предаден на босненската гранична полиция.

По публикацията работи: Елка Василева

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Мухаха преди 39 секунди
Абе слагайте табели на кЪде отива и ПОД АВТОБУСА, бре, серсеми. Да не са бъркат хората .
На майчин език, по възможност .
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Анонимен преди 2 минути
Сигурно се е държал за,карданя
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Кина преди 12 минути
Каква болница ?! Направо в моргата.
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Крумов преди 13 минути
Шофьорчето на автобуса веднага да бъде осъдено в Хага за нарушаване правата на мигрантите.
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