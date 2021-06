Голям пожар бушува близо до Мармарис, има загинал

Огромен пожар бушува до турския курорт Мармарис. Огънят е близо до туристическата част на квартал "Ичмелер" в крайбрежната зона на курорта, съобщават от Bulgaria ON AIR.

Действията на противопожарните екипи са затруднени заради бушуващия бурен вятър. В гасенето на огъня са включени 6 хеликоптера и булдозери.

Един човек загинал, съобщава турската телевизия НТВ. Той е служител на горското стопанство в окръг Мугла.

Засега не е известна причината за пожара, който бързо е обхванал сравнително голяма територия. Пламъците бушуват близо до населен район и известен плаж. Теренът, засегнат от пожара, се намира и много близо до редица големи хотели.

На снимки от плажа се вижда как чуждестранните и местните туристи с тревога наблюдават стихията.

A forest fire in the Aegean resort town of #Marmaris pic.twitter.com/S9QKTlBqOO

Много пожарни коли, 6 хеликоптера за гасене на пожари (изпратени са вертолети от съседните окръзи Измир и Денизли) и друга наземна и сухопътна техника за гасене на пожари опитват да угасят пламъците.

Усилията за потушаването на пламъците засега са възпрепятствани от силния вятър, каза валията на Мугла Орхан Тавлъ.

Turkey: In one of the forests of #Marmaris city, a strong fire broke out. pic.twitter.com/hA82el0K4d