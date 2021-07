Американски хеликоптер кацна изненадващо в центъра на Букурещ

Хеликоптер „Блек Хоук“ на американската армия направи извънредно кацане днес на улица в Букурещ. Машината счупи две улични лампи и спря трафика, но няма пострадали в инцидента, предаде Ройтерс.

Видеоклипове на очевидци показват как машината внезапно губи височина и лети ниско над колите преди да кацне на централната улица, която бе разчистена от полицията.

Хеликоптерът е сигнализирал, че има технически трудности, съобщиха от пътната полиция.

Black Hawk helicopter down in Bucharest, Romania. They were flying in formation. The Black Hawk started losing altitude and landed in Charles de Gaulle square, knocking down two light post.#helicopter #blackhawk #down #romania #bucharest #emergency #landing pic.twitter.com/ymVhhhxvW3