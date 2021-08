Толкова е горещо, че водата се изпарява: Каква е обстановката с пожарите в Гърция?

Хиляди хора се е наложило да напуснат домовете си заради горските пожари, които унищожават огромни части от боровата гора и домове им на втория по големина гръцки остров Евбея. Опустошителните летни пламъци бушуват от Южна Европа до Сибир.



"Предстои ни още една трудна вечер, още една трудна нощ", заяви в неделя заместник -министърът на гражданската защита на Гърция Никос Хардалиас и добави, че близо седмица след началото на пожара силните ветрове са движели два големи пожарни фронта на север и южно от острова.

Седемнадесет противопожарни самолета и хеликоптера са действали на Евбея, североизточно от Атина. Пожарите в северно предградие на столицата и близкия регион Пелопонес вече са под контрол, въпреки че рискът от възобновяване остава висок.

Горските пожари опустошаиха големи територии в Южна Европа за две седмици, тъй като регионът преминава през най-екстремната си гореща вълна от три десетилетия. Десет са починали в Гърция и Турция, а много хора са приети в болница. Италия също е претърпяла щети в размер на милиони евро.

Огромни пожари също бушуват в Сибир в Северна Русия в продължение на няколко седмици, което принуди евакуацията в събота на дузина села. Горските пожари са изгорили близо 6 милиона хектара земя тази година в Русия. Сухите и ветровити условия подхранват опустошителни пожари и в Калифорния.

Дъждът облекчи ситуацията в Турция през уикенда, но рекордни температури, свързани от експертите с климатичната криза, продължиха да влошават ситуацията в Гърция, където в неделя хеликоптер пренесе ранен пожарникар от планината Парнита, северно от Атина.

Бреговата охрана евакуира повече от 2000 души по море, включително 349 в неделя сутринта, от гъсто залесена Евбея, популярна дестинация за лятна ваканция, а фериботите изчакваха местните хора, тъй като адът принуди властите да накарат и жителите на няколко десетки села да напуснат острова.

Още 23 души, открити на плаж, бяха спасени от лодка на гръцката брегова охрана, патрулираща по бреговата линия на Евбия късно в неделя. Заради продължаващите температури до 45°C и сухите условия, бреговата охрана заяви, че три патрулни лодки, четири кораба на флота, един ферибот, две туристически лодки и такива за риболов, както и частни плавателни съдове са готови да евакуират повече хора от северното крайбрежно село Пефки.

"Ядосан съм. Загубих дома си ... нищо няма да бъде същото на следващия ден", казва Василикия, един от жителите, пред местни журналисти на борда на спасителен ферибот. "Това е бедствие. Огромно е. Селата ни са унищожени, нищо не е останало от домовете ни, от имотите ни, нищо. "

Докато 260 пожарникари от Гърция и още 200 от Украйна и Румъния се бориха с пламъците, младите хора пренесяха възрастни и немощни жители на безопасно място по пясъка. Други избягаха от селата си пеша за една нощ сред ужасяващите гледки. Като сцена от апокалиптичен филм бе евакуацията на няколко стотин души, отдалечаващи се от Евбея на ферибот, докато пейзажът зад тях е потънал в пламъци.

