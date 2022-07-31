Първи случай на маймунска шарка в Черна гора

В Черна гора е регистриран първият случай на маймунска шарка, съобщи Институтът за обществено здраве, цитиран от МИА.



Институтът уточнява, че пациентът, който е черногорски гражданин, е в добро общо състояние.



"Лабораторията на Отделението за молекулярна диагностика на Института за обществено здраве на Черна гора в сътрудничество с Института по вирусология, ваксинация и серуми "Торлак" откри и потвърди първия случай на маймунска шарка", съобщи институтът.



В съобщението се отбелязва, че са приложени всички необходимо мерки спрямо пациента и неговите контактни лица с цел да се проечи на разпространението на болестта. /БТА/