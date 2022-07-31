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Първи случай на маймунска шарка в Черна гора

Пациентът е в добро общо състояние
31 юли 2022 21:20, Камелия Цветанова
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Първи случай на маймунска шарка в Черна гора
Снимка:НЦЗПБ

В Черна гора е регистриран първият случай на маймунска шарка, съобщи Институтът за обществено здраве, цитиран от МИА.

Институтът уточнява, че пациентът, който е черногорски гражданин, е в добро общо състояние.

"Лабораторията на Отделението за молекулярна диагностика на Института за обществено здраве на Черна гора в сътрудничество с Института по вирусология, ваксинация и серуми "Торлак" откри и потвърди първия случай на маймунска шарка", съобщи институтът.

В съобщението се отбелязва, че са приложени всички необходимо мерки спрямо пациента и неговите контактни лица с цел да се проечи на разпространението на болестта. /БТА/

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Анонимен преди 5 минути
Турска болест
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Анонимен преди 40 минути
А на снимката черен черногорски гражданин на Черна гора...
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