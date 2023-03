Бомба е избухнала в Основния съд в столицата на Черна гора Подгорица, предаде националната телевизия РТЦГ. Според информация на телевизията, има загинали и пострадали.

Взривното устройство е било активирано на входа на съда от неизвестно засега лице, предаде БТА.

🚨#BREAKING: Multiple people reportedly injured in explosion inside a court building in Podgorica, #Montenegro; emergency services on scene pic.twitter.com/8TgdtvRGjB