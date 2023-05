Девет са убитите от седмокласника в Белград

Девет души са убитите от седмокласника, който откри стрелба днес сутринта в училище "Владислав Рибникар" в Белград. Други седем са ранени, съобщи сръбското МВР.

Загинал е пазачът на училището, както и осем ученици, информира "Вечерни новосте".

Според сръбските медии стрелецът, чието име е Коста Кечманович, е бил под въздействие на наркотици. Арестуван е. Седмокласникът е нахлул в час по история и е стрелял с пистолета на баща си. Засега не са известни мотивите му. Той е бил отличен ученик, а родителите му са медицински работници.

At least 9 #KILLED in elementary #schoolshooting in #Serbian capital #Belgrade.

The footage above shows a 14-year-old #shooter being taken out of a building after reportedly committing an attack with his father’s #gun. pic.twitter.com/lfve6D4OwV