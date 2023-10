Нашествие от медузи в Черно море

Нашествие на сини медузи във водите на Черно море край брега на Констанца, предава румънската ProTV. Биолозите успокояват, че те не са опасни, но съветват хората да не ги докосват.

Медузите могат да се видят край плажовете на Констанца и курортите Ефорие, Костинещи и Мангалия.

Видът Белодробна медуза може да достигне 60 см в диаметър. Горната част на тялото е синкава.

Според учените ръстът в популацията се дължи на по-високите температури, предаде bTV. Медузите се появяват повече през есента, когато северният вятър и бурите ги довеждат до брега.

