"Äåéëè Òåëåãðàô": Çàïàäúò å òâúðäå ìåê êúì Èðàí

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Ñíèìêà ÁÒÀ
Ñïîðåä áðèòàíñêîòî èçäàíèå "Äåéëè Òåëåãðàô" òðàåí ìèð â Áëèçêèÿ èçòîê å âúçìîæåí, ñàìî àêî Òåõåðàí áúäå âúçïðÿí, êàêòî òðÿáâà, è àêî "Õàìàñ" è "Õèçáóëà" áúäàò ïîáåäåíè.
Ðåøåíèåòî íà Ñúåäèíåíèòå ùàòè äà ðàçïîëîæàò äîïúëíèòåëíè èçòðåáèòåëè è áîéíè êîðàáè, êîèòî äà ïîìîãíàò ïðè çàùèòàòà íà Èçðàåë îò âúçìîæíà ãîëÿìà àòàêà â íåïîñðåäñòâåíî áúäåùå íà èðàíñêèÿ ðåæèì, ñëåäâà äà áúäå ïðèâåòñòâàíî êàòî àäåêâàòíà è íåîáõîäèìà ìÿðêà. Òàçè íîâà êðèçà îáà÷å, ïèøå "Äåéëè òåëåãðàô", äî ãîëÿìà ñòåïåí ñå äúëæè íà ñòðàõëèâîñòòà è íåïîñëåäîâàòåëíîñòòà íà Çàïàäà ïðè ñïðàâÿíåòî ñ âúïðîñèòå íà Áëèçêèÿ èçòîê. Àìåðèêà, Âåëèêîáðèòàíèÿ è Åâðîïà áÿõà òâúðäå ìåêè êúì èðàíñêèÿ ðåæèì ïîâå÷å îò äåñåòèëåòèå è âñå ïî-÷åñòî äåìîíñòðèðàò êîëåáëèâîñò èçöÿëî äà ïîäêðåïÿò Èçðàåë ñëåä âàðâàðñêîòî íàïàäåíèå íà òåðîðèñòèòå îò "Õàìàñ" ìèíàëàòà ãîäèíà.
Ñëåä íàñèëèåòî îò 7 îêòîìâðè Çàïàäúò çàÿâè, ÷å ïîäêðåïàòà ìó çà Èçðàåë å íåïîêëàòèìà. Òÿ îáà÷å íå ñå îêàçà òàêàâà è íà äåëî, îòáåëÿçâà áðèòàíñêèÿò âñåêèäíåâíèê. Ìèíàëàòà ñåäìèöà, ñëåä óáèéñòâîòî íà ëèäåðà íà "Õàìàñ" Èñìàèë Õàíèÿ â Òåõåðàí, êîåòî ñòàíà ïðè÷èíà çà çàñèëâàíå íà íàïðåæåíèåòî ñ Èðàí, ïðåçèäåíòúò Áàéäúí êàçà, ÷å óáèéñòâîòî íà Õàíèÿ "íå ïîìàãà" íà ñèòóàöèÿòà â Áëèçêèÿ èçòîê. Ïî òîçè íà÷èí áå ïîñòàâåíà ïîä âúïðîñ èçðàåëñêàòà âîåííà òàêòèêà, êîÿòî å îò êëþ÷îâî çíà÷åíèå çà çàùèòàòà íà Èçðàåë îò åäíà åêçèñòåíöèàëíà çàïëàõà.
Ñäúðæàíîñòòà íà Çàïàäà ñå äúëæè îò÷àñòè íà ñòðàõîâåòå îò ïî-ãîëÿì ðåãèîíàëåí êîíôëèêò, êîèòî âúðâÿò â êîìáèíàöèÿ ñ ïúëíàòà ëèïñà íà êîõåðåíòíà ïîëèòèêà ïî îòíîøåíèå íà ðåãèîíà. Ïðîäúëæàâàéêè ëèíèÿòà îò âðåìåòî íà Îáàìà, ïðàâèòåëñòâîòî íà Áàéäúí ñå ïîêàçà ñëÿïî çà çàïëàõàòà, èäâàùà îò Èðàí è íåãîâèòå ïðîêñèòà, è ñè ïîñòàâè çà ïðèîðèòåò äà áðàíè ñòàòóêâîòî â Áëèçêèÿ èçòîê íà âñÿêà öåíà.
Òàçè ïîçèöèÿ îáà÷å íå å óñòîé÷èâà âúâ âðåìåòî, ïèøå "Äåéëè òåëåãðàô". Íà ôîíà íà ñêîðîøíèòå åñêàëàöèè, âêëþ÷èòåëíî àòàêàòà íà "Õèçáóëà" ñðåùó äåòñêî ôóòáîëíî èãðèùå íà Ãîëàíñêèòå âúçâèøåíèÿ, âåðîÿòíîñòòà âîéíàòà äà ñå ðàçðàñíå è äà îáõâàíå è ðåãèîíà íà Çàëèâà ñòàâà âñå ïî-ãîëÿìà. Ñòàòóêâîòî â Áëèçêèÿ èçòîê íå ìîæå äà áúäå ñúõðàíåíî, îáîáùàâà áðèòàíñêîòî èçäàíèå./ ÁÒÀ
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase