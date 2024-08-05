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"Äåéëè Òåëåãðàô": Çàïàäúò å òâúðäå ìåê êúì Èðàí

Ñòàòóêâîòî â Áëèçêèÿ Èçòîê íå ìîæå äà áúäå ñúõðàíåíî
Îáíîâåíà: 5 àâã 2024 10:38 | 5 àâã 2024 10:37, Ñòåëà Ñòîÿíîâà
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"Äåéëè Òåëåãðàô": Çàïàäúò å òâúðäå ìåê êúì Èðàí
Ñíèìêà ÁÒÀ

Ñïîðåä áðèòàíñêîòî èçäàíèå "Äåéëè Òåëåãðàô" òðàåí ìèð â Áëèçêèÿ èçòîê å âúçìîæåí, ñàìî àêî Òåõåðàí áúäå âúçïðÿí, êàêòî òðÿáâà, è àêî "Õàìàñ" è "Õèçáóëà" áúäàò ïîáåäåíè.

Ðåøåíèåòî íà Ñúåäèíåíèòå ùàòè äà ðàçïîëîæàò äîïúëíèòåëíè èçòðåáèòåëè è áîéíè êîðàáè, êîèòî äà ïîìîãíàò ïðè çàùèòàòà íà Èçðàåë îò âúçìîæíà ãîëÿìà àòàêà â íåïîñðåäñòâåíî áúäåùå íà èðàíñêèÿ ðåæèì, ñëåäâà äà áúäå ïðèâåòñòâàíî êàòî àäåêâàòíà è íåîáõîäèìà ìÿðêà. Òàçè íîâà êðèçà îáà÷å, ïèøå "Äåéëè òåëåãðàô", äî ãîëÿìà ñòåïåí ñå äúëæè íà ñòðàõëèâîñòòà è íåïîñëåäîâàòåëíîñòòà íà Çàïàäà ïðè ñïðàâÿíåòî ñ âúïðîñèòå íà Áëèçêèÿ èçòîê. Àìåðèêà, Âåëèêîáðèòàíèÿ è Åâðîïà áÿõà òâúðäå ìåêè êúì èðàíñêèÿ ðåæèì ïîâå÷å îò äåñåòèëåòèå è âñå ïî-÷åñòî äåìîíñòðèðàò êîëåáëèâîñò èçöÿëî äà ïîäêðåïÿò Èçðàåë ñëåä âàðâàðñêîòî íàïàäåíèå íà òåðîðèñòèòå îò "Õàìàñ" ìèíàëàòà ãîäèíà.

Ñëåä íàñèëèåòî îò 7 îêòîìâðè Çàïàäúò çàÿâè, ÷å ïîäêðåïàòà ìó çà Èçðàåë å íåïîêëàòèìà. Òÿ îáà÷å íå ñå îêàçà òàêàâà è íà äåëî, îòáåëÿçâà áðèòàíñêèÿò âñåêèäíåâíèê. Ìèíàëàòà ñåäìèöà, ñëåä óáèéñòâîòî íà ëèäåðà íà "Õàìàñ" Èñìàèë Õàíèÿ â Òåõåðàí, êîåòî ñòàíà ïðè÷èíà çà çàñèëâàíå íà íàïðåæåíèåòî ñ Èðàí, ïðåçèäåíòúò Áàéäúí êàçà, ÷å óáèéñòâîòî íà Õàíèÿ "íå ïîìàãà" íà ñèòóàöèÿòà â Áëèçêèÿ èçòîê. Ïî òîçè íà÷èí áå ïîñòàâåíà ïîä âúïðîñ èçðàåëñêàòà âîåííà òàêòèêà, êîÿòî å îò êëþ÷îâî çíà÷åíèå çà çàùèòàòà íà Èçðàåë îò åäíà åêçèñòåíöèàëíà çàïëàõà.

Ñäúðæàíîñòòà íà Çàïàäà ñå äúëæè îò÷àñòè íà ñòðàõîâåòå îò ïî-ãîëÿì ðåãèîíàëåí êîíôëèêò, êîèòî âúðâÿò â êîìáèíàöèÿ ñ ïúëíàòà ëèïñà íà êîõåðåíòíà ïîëèòèêà ïî îòíîøåíèå íà ðåãèîíà. Ïðîäúëæàâàéêè ëèíèÿòà îò âðåìåòî íà Îáàìà, ïðàâèòåëñòâîòî íà Áàéäúí ñå ïîêàçà ñëÿïî çà çàïëàõàòà, èäâàùà îò Èðàí è íåãîâèòå ïðîêñèòà, è ñè ïîñòàâè çà ïðèîðèòåò äà áðàíè ñòàòóêâîòî â Áëèçêèÿ èçòîê íà âñÿêà öåíà.

Òàçè ïîçèöèÿ îáà÷å íå å óñòîé÷èâà âúâ âðåìåòî, ïèøå "Äåéëè òåëåãðàô". Íà ôîíà íà ñêîðîøíèòå åñêàëàöèè, âêëþ÷èòåëíî àòàêàòà íà "Õèçáóëà" ñðåùó äåòñêî ôóòáîëíî èãðèùå íà Ãîëàíñêèòå âúçâèøåíèÿ, âåðîÿòíîñòòà âîéíàòà äà ñå ðàçðàñíå è äà îáõâàíå è ðåãèîíà íà Çàëèâà ñòàâà âñå ïî-ãîëÿìà. Ñòàòóêâîòî â Áëèçêèÿ èçòîê íå ìîæå äà áúäå ñúõðàíåíî, îáîáùàâà áðèòàíñêîòî èçäàíèå./ ÁÒÀ
 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ñòåëà Ñòîÿíîâà

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Îùå ïî òåìàòà: ÈðàíÁëèçúê èçòîê
Îùå îò Áëèçúê Èçòîê
Õàëàô çà ñåðèÿòà îò àòåíòàòè â Áëèçêèÿ èçòîê
Îùå îò Áëèçúê Èçòîê
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíîíèìåí ïðåäè 47 ñåêóíäè
Àíãëè÷àíèòå ïóñíàõà åâðåèòå äà äîéäàò íà ïàëèñòèíñêà òåðèòîðèÿ à ïàëåñòèíöèòå íÿìàøå êàê äà ñå çàùèòÿò çàùîòî áÿõà ïîä àíãèèñêà âëàñò . Ñåãà Àíãëèÿ ó÷àñòâà íà ñòðàíàòà íà åâðåèòå ñúñ äâå áàçè íà Êèïúð . Çàðàäè òåçè äâå áàçè Áúëãàðèÿ òðÿáâàøå äà äàäå ïîëîâèíàòà ñè òåðèòîðèÿ íà Òóðöèÿ íà áåðëèíñêèÿ êîíãðåñ .Àðàáèòå ñè îòìúñòèõà êàòî óáèõà òðè äåöà â Àíãëèÿ çà íàìåñàòà è â êîíôëèêòà .Êîãàòî ïàäíå äîëàðà è ÑÀÙ íå ìîãàò äà ôèíàíñèðàò òàçè âîéíà àðàáèòå ùå ñè âúðíàò Ïàëåñòèíà è ñè ÷àêàò òÿõíîòî âðåìå
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Äÿäêàòà ïðåäè 27 ìèíóòè
Åäèíñòâåíèÿ íà÷èí çà ìèð â ñâåòà å àíãëîñàêñîíöèòå äà áúäàò ñïðåíè!Òå ðàçïàëâàò âîéíè è íàïðåæåíèå íàâñÿêúäå ïî ñâåòà!
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Àíîíèìåí ïðåäè 41 ìèíóòè
Èðàí íàèñòèíà ñå ìèñëÿò çà ìíîãî âàæíè. Ñàìî ÷å çíàåì êàêâè ñà-ìíîãî ñå çàêàíâàò, íî íå ñìåÿò
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ÓÄÐÈÈÈ íèõíàòà ìàìà ïðåäè 52 ìèíóòè
×àðøàôè!
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Àíîíèìåí ïðåäè 53 ìèíóòè
Ïðè Èðàí å îáðàòíîòî íà Ðóñèÿ - ìîëÿò ñå äà ñïå÷åëè Êàìàëà Õàðèñ, ÷å äà ñè îòäúõíàò! Àêî äîéäàò Òðúìï è Âåíñ, ñúì óáåäåí ÷å ñêîðî ùå èìà âîéíà ñðåùó Èðàí
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Àíîíèìåí ïðåäè 55 ìèíóòè
Äî 10, òî íà Ïóòèíà ìó ãî ñëàãàò âúâ âñè÷êè äóïêè åäíîâðåìåííî è ãî ïðàâÿò íà ëóä êàêòî ñè ïîèñêàò! Ïðàòèõà äàæå è èçòðåáèòåëè íà Óêðàéíà, à â Ðàñèà ñàìî ãëåäàò è ñå êàíàâàò... ÕÀÕÀÕÀÕ, à Ïóòèíà ïîãóáè áëèçî 300 000 ìëàäè ðóñêè âîéíèöè çà íèùî! Äàæå â ñàìàòà Ðàñèà áè òðÿáâàëî äà èñêàò äà ãî áåñÿò çà òîâà
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Óæàñ ïðåäè 57 ìèíóòè
Åâðîïà å "ìåêà"êúì óáèéöèòå åâðåé è ñè çàòâàðÿò î÷èòå çà ãåíîöèäà â Ãàçà.
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Ôàêò ïðåäè 59 ìèíóòè
Èðàí å æåðòâà íà äúëãè ãîäèíè åâðåéñêè ïðîéçâîë.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
À íå ñòå ëè òâúðäå ìåêè è ñíèçõîäèòåëíè êúì Èçðàåë? Ïðàâèòå ñå íà ãëóõè è ñëåïè çà òÿõ.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Âñå åäíî íàïèñàíî îò èçðàåëñêîòî âúíøíî ìèíèñòåðñòâî.
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Õàõ ïðåäè 1 ÷àñ
Àêî åäèí äåí íÿêîëêî ñòðàòåãè÷åñêè ïîïàäåíèÿ çàëè÷àò òîÿ ïðîêàæåí îñòðîâ ñâåòúò ùå å ìíîãî ïî-äîáðî ìÿñòî
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Ìäà ïðåäè 1 ÷àñ
Äà çàëîæèì ëè ÷å Äåéëè Òåëåãðàô ñå äúðæè îò åâðåéñêè êàïèòàëè :) ?Âñè÷êèòå ãoâíà â Áëèçêèÿ Èçòîê ñà çàëîæåíè îò áðèòàíöèòå , êîèòî îáåùàâàò äâå äúðæàâè íî èçëúãâàò ïàëåñòèíöèòå è òàêà äî ñåãà ...
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Îùå åäíà ñòàòèÿ ïðåäè 1 ÷àñ
îò òèï "äðúíêàëî". Èìà ëè õîðà, êîèòî äà âÿðâàò íà íàïèñàíîòî? Íàãëîòî ïîâåäåíèå íà ÑÀÙ íÿìà äà äîâåäå äî íèùî äîáðî.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
À çàùî ñòå ñëîæèëè ñíèìêàòà íà òîÿ ìúðòâåö êúì íîâèíàòà âè? Âå÷å òðÿáâà äà å èçãíèë, à ïúê äàæå è íàøèòå êîïåéêè ãî ïðåæàëèõà è çàáðàâèõà... Òàêà å ïðè òÿõ - ïîìíÿò êîëêîòî êîêîøêèòå
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Òàêà å, êðàéíî âðåìå å àìóäæèòå äà áúäàò îøàìàðåíè! Ñëåäâàùàòà ãîëÿìà âîéíà òðÿáâà äà å ñðåùó èñëÿìà
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
A kúì âac íarëocakcuòe núk e cúâceì npekaëeío ìek u òoëepaíòeí!
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ìè ñïîðåä Èçòîêà Çàïàäà å ðåäíî äà ñè ñòîè íà çàïàä è äà ñïðå äà äèêòóâà êàêâî ñìÿòà ÷å òðÿáâà äà ñå ñëó÷âà íà èçòîê.
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Ðåêîðäíè òåìïåðàòóðè èçïåïåëÿâàò Èçòî÷åí Êèòàé è óâåëè÷àâàò ïîòðåáëåíèåòî íà åëåêòðîåíåðãèÿ
ÑÀÙ ïðåäóïðåæäàâàò çà âúçìîæíè óäàðè íà Èðàí ñðåùó Èçðàåë â ñëåäâàùèòå 48 ÷àñà

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