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Ñ êàêâî ðàçïîëàãàò Èðàí è Èçðàåë ïðè ïîòåíöèàëíà âîéíà âúâ âúçäóõà?

Èçðàåë íàíåñå óäàðè, Èðàí îáåùà ïðîïîðöèîíàëíà ðåàêöèÿ
Îáíîâåíà: 29 îêò 2024 09:34 | 29 îêò 2024 09:33, Åëêà Âàñèëåâà
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Ñ êàêâî ðàçïîëàãàò Èðàí è Èçðàåë ïðè ïîòåíöèàëíà âîéíà âúâ âúçäóõà?
Ñíèìêà: àðõèâ, ÁÃÍÅÑ

Èçðàåë íàíåñå â ñúáîòà óäàðè ïî âîåííè îáåêòè â Èðàí è çàÿâè, ÷å îòâðúùà íà ðàêåòíîòî íàïàäåíèå íà Òåõåðàí ñðåùó åâðåéñêàòà äúðæàâà íà 1 îêòîìâðè – íàé-íîâàòà ðàçìÿíà íà óäàðè â åñêàëèðàùèÿ êîíôëèêò ìåæäó ñúïåðíèöèòå â Áëèçêèÿ èçòîê.

Èçðàåëñêàòà àðìèÿ çàÿâè, ÷å å çàâúðøèëà óäàðèòå è å ïîñòèãíàëà öåëèòå ñè, êàòî ïðåäóïðåäè Èðàí äà íå ïðîäúëæàâà åñêàëàöèÿòà, à ïîëóîôèöèàëíàòà èðàíñêà íîâèíàðñêà àãåíöèÿ "Òàñíèì", áëèçêà äî Êîðïóñà íà ãâàðäåéöèòå íà Èñëÿìñêàòà ðåâîëþöèÿ (ÊÃÈÐ), ðàçïðîñòðàíè èçÿâëåíèå, â êîåòî ñå îáåùàâà "ïðîïîðöèîíàëíà ðåàêöèÿ" íà èçðàåëñêèòå äåéñòâèÿ.

Àãåíöèÿ Ðîéòåðñ èçáðîÿâà êàêâè ñà âîåííîâúçäóøíèòå ñèëè è ñèñòåìèòå çà ïðîòèâîâúçäóøíà îòáðàíà íà äâåòå ñòðàíè.

Èðàí

Èðàíñêèòå âîåííîâúçäóøíè ñèëè ðàçïîëàãàò ñ 37 000 äóøè ëè÷åí ñúñòàâ, íî ñïîðåä Ìåæäóíàðîäíèÿ èíñòèòóò çà ñòðàòåãè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ (International Institute for Strategic Studies - IISS) â Ëîíäîí äåñåòèëåòèÿòà íà ìåæäóíàðîäíè ñàíêöèè äî ãîëÿìà ñòåïåí ñà ëèøèëè Èðàí îò íàé-íîâîòî âèñîêîòåõíîëîãè÷íî âîåííî îáîðóäâàíå.

Âîåííîâúçäóøíèòå ñèëè íà Èðàí ðàçïîëàãàò ñàìî ñ íÿêîëêî äåñåòêè ãîäíè ùóðìîâè ñàìîëåòà, â òîâà ÷èñëî ðóñêè ñàìîëåòè è îñòàðåëè àìåðèêàíñêè ìîäåëè, ïðèäîáèòè ïðåäè Èñëÿìñêàòà ðåâîëþöèÿ â ñòðàíàòà ïðåç 1979 ã.

Èñëÿìñêàòà ðåïóáëèêà ðàçïîëàãà ñ åñêàäðèëà îò äåâåò ïðîèçâåäåíè â ÑÀÙ èçòðåáèòåëÿ Ô-4 (F-4 Phantom II) è Ô-5 (Northrop F-5), åäíà åñêàäðèëà îò ðóñêè èçòðåáèòåëè "Ñó-24", êàêòî è íÿêîëêî ðóñêè ÌèÃ-29, êèòàéñêè "×úíäó" Äæåé-7 (Chengdu J-7/F7) è àìåðèêàíñêè Ô-14 "Òîìêàò" (F-14 Tomcat), ïîñî÷âà Ìåæäóíàðîäíèÿò èíñòèòóò çà ñòðàòåãè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ.

Èðàí ðàçïîëàãà è ñ áåçïèëîòíè ñàìîëåòè êàìèêàäçå. Àíàëèçàòîðèòå èç÷èñëÿâàò, ÷å àðñåíàëúò íà Òåõåðàí îò áåçïèëîòíè ëåòàòåëíè àïàðàòè íàáðîÿâà íÿêîëêî õèëÿäè. Îñâåí òîâà ñïîðåä òÿõ Èðàí ðàçïîëàãà ñ íàä 3500 ðàêåòè "çåìÿ-çåìÿ", íÿêîè îò êîèòî ñà îáîðóäâàíè ñ ïåòñòîòèíêèëîãðàìîâè áîéíè ãëàâè. Áðîÿò íà ðàêåòèòå, ñ êàïàöèòåò äà äîñòèãíàò Èçðàåë, îáà÷å ìîæå äà å ïî-ìàëúê.

Êîìàíäèðúò íà èðàíñêèòå âîåííîâúçäóøíè ñèëè çàÿâè ïðåç àïðèë, ÷å ñàìîëåòèòå "Ñó-24" ñà â "íàé-äîáðàòà ñè ñòåïåí íà ãîòîâíîñò" äà ïðîòèâîäåéñòâàò íà âñÿêà ïîòåíöèàëíà èçðàåëñêà àòàêà. Íî çàâèñèìîñòòà íà Èðàí îò ñàìîëåòèòå "Ñó-24", ðàçðàáîòåíè çà ïúðâè ïúò ïðåç 60-òå ãîäèíè íà ìèíàëèÿ âåê, ïîä÷åðòàâà îòíîñèòåëíàòà ñëàáîñò íà âîåííîâúçäóøíèòå ìó ñèëè.   

Â îáëàñòòà íà îòáðàíàòà Èðàí ðàç÷èòà íà ñìåñèöà îò ðóñêè è ïðîèçâåäåíè â ñòðàíàòà ðàêåòíè ñèñòåìè "çåìÿ-âúçäóõ" è ñèñòåìè çà ïðîòèâîâúçäóøíà îòáðàíà.

Ïðåç 2016 ã. Èðàí ïîëó÷è îò Ðóñèÿ çåíèòíî-ðàêåòíè êîìïëåêñè çà ïðîòèâîâúçäóøíà îòáðàíà "Ñ-300" – ðàêåòè "çåìÿ-âúçäóõ" ñ ãîëÿì îáñåã íà äåéñòâèå, ñ êàïàöèòåò äà ïîðàçÿâàò ìíîæåñòâî öåëè åäíîâðåìåííî, âêëþ÷èòåëíî ñàìîëåòè è áàëèñòè÷íè ðàêåòè.

Òåõåðàí ðàçïîëàãà è ñ ïðîèçâåæäàíàòà â ñòðàíàòà ðàêåòíà ñèñòåìà "çåìÿ-âúçäóõ" "Áàâàð-373", êàêòî è ñúñ ñèñòåìèòå çà ïðîòèâîâúçäóøíà îòáðàíà "Ñàÿä" (Sayyad) è "Ðààä" (Raad).

Èçðàåë

Èçðàåë ðàçïîëàãà ñ ìîäåðíè âîåííîâúçäóøíè ñèëè, ñíàáäÿâàíè îò ÑÀÙ, ñúñ ñòîòèöè ìíîãîöåëåâè èçòðåáèòåëè "Ô-15" (F-15 Eagle), "Ô-16" (F-16 Fighting Falcon) è "Ô-35" (F-35 Lightning II). Òå èçèãðàõà âàæíà ðîëÿ ïðè ñâàëÿíåòî íà èðàíñêèòå áåçïèëîòíè ëåòàòåëíè àïàðàòè ïðåç àïðèë, êîãàòî Èñëÿìñêàòà ðåïóáëèêà èçâúðøè íàïàäåíèå ñ ùóðìîâè äðîíîâå è èçñòðåëÿ ðàêåòè ñðåùó Èçðàåë â ïúðâàòà ñè ïðÿêà àòàêà íà èçðàåëñêà òåðèòîðèÿ.

Âîåííîâúçäóøíèòå ñèëè íå ðàçïîëàãàò ñ áîìáàðäèðîâà÷è ñ ãîëÿì îáñåã íà äåéñòâèå, âúïðåêè ÷å ìàëúê áðîé ïðåîáîðóäâàíè ñàìîëåòè "Áîèíã 707" (Boeing 707) ñ ïðîìåíåíî ïðåäíàçíà÷åíèå ñëóæàò êàòî òàíêåðè çà çàðåæäàíå ñ ãîðèâî, êîèòî áèõà ìîãëè äà ïîçâîëÿò íà èçòðåáèòåëèòå äà äîñòèãíàò äî Èðàí çà íàíàñÿíåòî íà òî÷íè óäàðè.

Èçðàåëñêèòå âîåííîâúçäóøíè ñèëè äåìîíñòðèðàõà ñïîñîáíîñòòà ñè äà ïîðàçÿâàò äàëå÷íè öåëè ïðåç þëè, êîãàòî èçòðåáèòåëè íàíåñîõà óäàðè ïî ðàéîíè â áëèçîñò äî éåìåíñêîòî ïðèñòàíèùå Õîäåéäà â îòãîâîð íà íàïàäåíèå ñ áåçïèëîòåí ëåòàòåëåí àïàðàò, èçâúðøåíî îò éåìåíñêèòå áóíòîâíèöè õóñè, ñðåùó Òåë Àâèâ.

Èçðàåë, êîéòî å íîâàòîð â òåõíîëîãèÿòà çà ðàçðàáîòâàíå íà áåçïèëîòíè ëåòàòåëíè àïàðàòè, ðàçïîëàãà ñ äðîíîâå "Õåðîí" ("×àïëà"), êîèòî ìîãàò äà ëåòÿò â ïðîäúëæåíèå íà ïîâå÷å îò 30 ÷àñà, äîñòàòú÷íî çà èçïîëçâàíåòî èì â îïåðàöèè íà ãîëÿìî ðàçñòîÿíèå. Òå ñà âúîðúæåíè ñ êðèëàòè ðàêåòè "Äèëàéëà" (Delilah), êîèòî èìàò ïðèáëèçèòåëåí îáñåã íà äåéñòâèå îò 250 êì – äàëå÷ îò ðàéîíà íà Ïåðñèéñêèÿ çàëèâ, êúäåòî ñå íàìèðà Èðàí, âúïðåêè ÷å âîåííîâúçäóøíèòå ñèëè ìîãàò äà ãî ïðåîäîëåÿò, êàòî äîñòàâÿò åäèí îò áîåïðèïàñèòå ïî-áëèçî äî èðàíñêàòà ãðàíèöà.

Øèðîêî ðàçïðîñòðàíåíî å ìíåíèåòî, ÷å Èçðàåë å ðàçðàáîòèë ðàêåòè "çåìÿ-çåìÿ" ñ ãîëÿì îáñåã, íî èçðàåëñêàòà àðìèÿ íèòî ïîòâúðæäàâà, íèòî îòðè÷à òîâà.

Ìíîãîïëàñòîâàòà ñèñòåìà çà âúçäóøíà îòáðàíà, ðàçðàáîòåíà ñ ïîìîùòà íà ÑÀÙ ñëåä âîéíàòà â Ïåðñèéñêèÿ çàëèâ ïðåç 1991 ã., ïðåäîñòàâÿ íà Èçðàåë íÿêîëêî äîïúëíèòåëíè âúçìîæíîñòè çà ñâàëÿíå íà èðàíñêè áåçïèëîòíè ëåòàòåëíè àïàðàòè è ðàêåòè ñ ãîëÿì îáñåã.

Íàé-âèñîêî ðàçïîëîæåíàòà ñèñòåìàòà çà ïðîòèâîðàêåòíà îòáðàíà å "Àðîó 3" (Arrow 3), êîÿòî ìîæå äà ïðåõâàùà áàëèñòè÷íè ðàêåòè â êîñìîñà. Ïî-ðàííèÿò ìîäåë, "Àðîó 2" (Arrow 2), ðàáîòè íà ïî-íèñêè âèñî÷èíè. Ñèñòåìàòà ñúñ ñðåäåí îáñåã íà äåéñòâèå "Ïðàøêàòà íà Äàâèä" (David's Sling) ïðîòèâîäåéñòâà íà áàëèñòè÷íè ðàêåòè è êðèëàòè ðàêåòè, à ñèñòåìàòà ñ ìàëúê îáñåã íà äåéñòâèå "Æåëåçåí êóïîë" (Iron Dome) ñå ñïðàâÿ ñ ðàêåòè è ìèíîõâúðãà÷êè, èçïîëçâàíè îò ïîäêðåïÿíèòå îò Èðàí ìèëèöèè â èâèöàòà Ãàçà è Ëèâàí – íî íà òåîðèÿ áè ìîãëà äà áúäå èçïîëçâàíà è çà ñâàëÿíåòî íà ïî-ìîùíè ðàêåòè, ïðîïóñíàòè îò äðóãèòå äâå ñèñòåìè çà ïðîòèâîðàêåòíà îòáðàíà.

Èçðàåëñêèòå ñèñòåìè ñà ïðîåêòèðàíè òàêà, ÷å äà ìîãàò äà áúäàò âãðàæäàíè â àíàëîãè÷íè àìåðèêàíñêè ïðåõâàùà÷è â ðåãèîíà, çà äà ñå îñèãóðè êîàëèöèîííà çàùèòà. (ÁÒÀ)

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Åëêà Âàñèëåâà

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Îùå ïî òåìàòà: ÈðàíÈçðàåëÁëèçêèÿò èçòîêâîåííîâúçäóøíèòå ñèëè
Îùå îò ÑÀÙ
Åãèïåò ïðåäëîæè äâóäíåâíî ïðåêðàòÿâàíå íà îãúíÿ â Ãàçà
Îùå îò Áëèçúê Èçòîê
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Äî 55 ïðåäè 29 ìèíóòè
Ñ òàçè ìàëêà òåðèòîðèÿ, Èçðàåë ðèñêóâà äà áúäå çàëè÷åí îò êàðòàòà. È ìàé òàêà ùå ñòàíå.
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Àíîíèìåí ïðåäè 32 ìèíóòè
À áå, âèäÿõìå ãî "Æåëÿçíèÿò êóïîë" êàê ñòàíà íà ðåøåòî... Íå ïîäöåíÿâàéòå Èðàí. Òàì è ÑÀÙ ùå ñå îçîðÿò.
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Àíîíèìåí ïðåäè 40 ìèíóòè
Äî Àíîíèìåí - òå è àôãàíèñòàíöèòå íÿìàõà íèùî, íî àìåðèêàíöèòå ïîáÿãíàõà íà.ðàíè îò òàì! Íå å âàæíà òåõíèêàòà, âàæåí å äóõúò, ðåëèãèÿòà. - â ñëó÷àÿ íå ñòàâà äóìà çà àìåðèêàíöè, à è Èçðàåë íÿìà íàìåðåíèå äà îêóïèðà è àäìèíèñòðèðà òåðèòîðèÿòà íà Èðàí, êúäåòî ñå ïîäâèçàâàò âàæíèòå çà òåáå äóõ è è ðåëèãèÿ.
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Àíîíèìåí ïðåäè 45 ìèíóòè
"Àðîó2" è "Êóïîëà" ãè âèäÿõìå êàêâî ìîãàò. Àéäå áúäåòå îáåêòèâíè ìîëÿ! Äîáðå, ÷å â Öàõàë èìà ôîòîøîïåðè. Íà èíàò ðóñíàöèòå ïîêàçàõà äàæå ñíèìêè "ïðåäè" è "ñëåä". Àìà íàøèòå ôàøèñòè ñå ïðèñúåäèíèõà êúì îñòàíàëèòå, è âúâåäîõà öåíçóðà è ó íàñ, çà äà ìîæå äà íå âèæäàìå òàêèâà íåùà, è äà ïðèåìàìå òåõíèòå ëúæè è ìàíèïóëàöèè çà èñòèíà. Äðóã ñúâñåì ïðåñåí ïðèìåð å ñòàòèÿòà çà âðåäàòà îò èçïîëçâàíå íà ãàçîâè ïå÷êè â êóõíèòå. ×å è äàííè èìàøå ïîñî÷åíè â ñòàòèÿòà, è êîéòî íå èì âÿðâà å ÏÓÒÈÍÈÑÒ!!! Õà õà!!!
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Àíîíèìåí ïðåäè 49 ìèíóòè
Ãëåäàì Ãàëÿ å ðàçâúðçàëà êåñèÿòà, ÷å èäå êðàÿ íà ïëàòåíèòå ïèñà÷è èç áúëãàðñêèòå ôîðóìè ñëåä 5òè íîåìâðè! Õàõàõàõàõ
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Àíîíèìåí ïðåäè 52 ìèíóòè
òå è àôãàíèñòàíöèòå íÿìàõà íèùî, íî àìåðèêàíöèòå ïîáÿãíàõà íà.ðàíè îò òàì! Íå å âàæíà òåõíèêàòà, âàæåí å äóõúò, ðåëèãèÿòà.
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IQ 3.14 ïðåäè 1 ÷àñ
ñ âãçðàæäàíå òðåòè ÷åêàì ñ íåòúðïåíèå êîìåíòàðèòå íà ïîääúðæàùèòå äèñêóñèè â ìîìåíòà, â êîéòî áúëãàðîñúâåòñêèòå ñå îïèòàò äà îòöåïÿò ÷åðíîìîðèåòî ïî øàáëîíà íà äîíáàñ è ëóãàíñê
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Èðàí å ïî-ñìåøåí è îò ãîëòàøêà Ðóñèÿ. Íÿìà íèùî, èíà÷å êàçàíî. Âèäÿ ñå íàãëåäíî çà ïîðåäåí ïúò ðóñêàòà ÏÂÎ â Èðàí êàê ïðîñïà âñè÷êè àòàêè. Êîéòî ñëåäè Èðàíñêè ïðî-åâðîàòëàíòè÷åñêè êàíàëè, çíàå êàêâî ãîâîðÿ. Ñ Èçðàåë øåãà íå áèâà, ÷å Èðàí ìîæå äà ñå îêàæå íåóòðàëèçèðàí çà íÿêîëêî ÷àñà. È Ñàääàì ìíîãî çíàåøå, Êàäàôè- è òîé. Âñè÷êè ñâúðøèõà çà ïî 1 íîù. Íàé-îõðàíÿâàíèÿò ãðàä íà ñâåòà, Áàãäàä, âñè÷êè çíàåì êàêâî ñòàíà òàì. Â ó÷åáíèöèòå ïî âîåííî äåëî å òîòàëíàòà ïîäèãðàâêà ñ ðóñêàòà äîïîòîïíà ÏÂÎ.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Êèì ùå âè ñïàñè áðàòÿ. Ñàìî òúðïåíèå.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Æúëòóðêîâöèòå ùå ïîìàãàò ëè è íà Èðàí ñëåä êàòî èçáÿãàò â Óêðàéíà?
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ðóñíàöèòå ëè ñà íàé-èçâðàòåíàòà íàöèÿ ñúçäàëà âñè÷êè òèÿ ïåðâåðçíè äèêòàòóðè â ñâåòà? Êàê ëúñíàõà ñåãà êàòî ãíîéíè ïúïêè âñè÷êè ïðèÿòåë÷åòà. Àêî íå å äèêòàòóðà, ùå å 'òåîêðàöèÿ', âñå êúì åêñòðåìíîòî.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Êàêâî ñòàíà ñ Êóðñê? Ðàøà âúðíà ëè ñè ãî?
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äèêè ïðåäè 1 ÷àñ
íåâìåíÿåì , õàõàõàõàõàõàõ
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Ñ äâå äóìè Èðàí ùå ïëà÷å.
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Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
ÍÀÒÎ êîëàáèðà â Óêðàéíà.
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Èçðàåë èìà àðìèÿ Èðàí èìà ðóñêî ìåíòå
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Çîçî ïðåäè 1 ÷àñ
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Ðóñêàòà àðìèÿ áåøå êëàñèðàíà êàòî íàé-ñèëíàòà â ñâåòà îò US News è ñïèñàíèå World Report
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Âúâ Âîëóÿê îòêðèõà êðàäåíè àâòî÷àñòè çà íàä ˆ8 ìëí.
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