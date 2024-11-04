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Èçðàåë îòðå÷å äà å óäàðèë êëèíèêà â èâèöàòà Ãàçà

Èçðàåëñêàòà àðìèÿ îáâèíè Õàìàñ
4 íîå 2024 22:41, Ãåðãàíà Ïîïîâà
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Èçðàåë îòðå÷å äà å óäàðèë êëèíèêà â èâèöàòà Ãàçà
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ/ EPA

Èçðàåëñêàòà àðìèÿ îòðå÷å â ïîíåäåëíèê äà å óäàðèëà êëèíèêà â ñåâåðíàòà ÷àñò íà èâèöàòà Ãàçà , êúäåòî çäðàâíè ðàáîòíèöè ñà èçâúðøâàëè âàêñèíàöèè ñðåùó ïîëèîìèåëèò, ïèøå Ðîéòåðñ.

Îùå ïî òåìàòà
Êàê êîíôëèêòúò Èçðàåë ñðåùó Èðàí îôîðìÿ Áëèçêèÿ èçòîê?
29 îêò 2024 21:46
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Â ñúáîòà ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî â Ãàçà ñúîáùè, ÷å èçðàåëñêè îãúí å çàñåãíàë êëèíèêàòà "Øåéõ Ðàäóàí", êîãàòî ðîäèòåëèòå ñà äîâåëè äåöàòà ñè, çà äà áúäàò âàêñèíèðàíè. Â íåãî ñå êàçâà, ÷å ÷åòèðè äåöà ñà áèëè ðàíåíè ïðè åêñïëîçèÿòà, ñòàíàëà ïî âðåìå íà äîãîâîðåíà õóìàíèòàðíà ïàóçà, çà äà ìîæå êàìïàíèÿòà äà ïðîäúëæè.

Âîåííèòå êàçàõà, ÷å ñà çàïîçíàòè ñ äîêëàäèòå, íî êàçàõà, ÷å ïúðâîíà÷àëíèÿò ïðåãëåä ïîêàçâà, ÷å òåõíèòå ñèëè íå ñà èçâúðøèëè íèêàêâè óäàðè, êîãàòî ñå å ñëó÷èë èíöèäåíòúò.

„Ïðîòèâíî íà òâúðäåíèÿòà, ïúðâîíà÷àëíèÿò ïðåãëåä óñòàíîâè, ÷å IDF íå å íàíåñëà óäàð â ðàéîíà â îïðåäåëåíîòî âðåìå“, ñå êàçâà â èçÿâëåíèå.

Ðúêîâîäèòåëÿò íà Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ Òåäðîñ Àäõàíîì Ãåáðåéåñóñ êàçà, ÷å èíöèäåíòúò å ñòàíàë òî÷íî ñëåä êàòî åêèï íà ÑÇÎ å áèë â êëèíèêàòà è ÷å å çàñòðàøèë æèçíåíîâàæíà êàìïàíèÿ çà çàùèòà íà çäðàâåòî.

„Òåçè æèçíåíîâàæíè ïàóçè, ñïåöèôè÷íè çà õóìàíèòàðíèòå çîíè, òðÿáâà äà ñå ñïàçâàò àáñîëþòíî. Ïðåêðàòÿâàíå íà îãúíÿ!“ êàçà òîé â èçÿâëåíèå â ñîöèàëíàòà ìåäèéíà ïëàòôîðìà X â ñúáîòà.

Èçðàåëñêàòà àðìèÿ îáâèíè ïàëåñòèíñêàòà âúîðúæåíà ãðóïèðîâêà Õàìàñ, ÷å óìèøëåíî äåéñòâà èçâúí öèâèëíè çîíè, çà äà èçïîëçâà õîðàòà êàòî æèâ ùèò, îáâèíåíèå, êîåòî Õàìàñ îòðè÷à.

Ñ ïðåêúñíàòèÿ äîñòúï äî çîíàòà è ðàçêúñàíèòå êîìóíèêàöèè âúíøíàòà ïðîâåðêà íà òâúðäåíèÿòà íà äâåòå ñòðàíè ñòàâà âñå ïî-òðóäíà.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ãåðãàíà Ïîïîâà

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Îùå ïî òåìàòà: âîéíàÕàìàñÈçðàåë
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îòðå÷å! Òå "ïëúçãàùèòå" ñå áîìáè - ñàìè íàòàì ñà ñå ïëúçíàëè! :):)
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