Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Èçðàåë îòðå÷å äà å óäàðèëà êëèíèêà â èâèöàòà Ãàçà

Èçðàåëñêàòà àðìèÿ îáâèíè ïàëåñòèíñêàòà âúîðúæåíà ãðóïèðîâêà Õàìàñ
Îáíîâåíà: 4 íîå 2024 18:46 | 4 íîå 2024 18:39, Ãåðãàíà Ïîïîâà
9
Èçðàåë îòðå÷å äà å óäàðèëà êëèíèêà â èâèöàòà Ãàçà
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ/ EPA

Èçðàåëñêàòà àðìèÿ îòðå÷å â ïîíåäåëíèê äà å óäàðèëà êëèíèêà â ñåâåðíàòà ÷àñò íà èâèöàòà Ãàçà , êúäåòî çäðàâíè ðàáîòíèöè ñà èçâúðøâàëè âàêñèíàöèè ñðåùó ïîëèîìèåëèò, ïèøå Ðîéòåðñ.

Îùå ïî òåìàòà
Êàê êîíôëèêòúò Èçðàåë ñðåùó Èðàí îôîðìÿ Áëèçêèÿ èçòîê?
29 îêò 2024 21:46
23
Â ñúáîòà ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî â Ãàçà ñúîáùè, ÷å èçðàåëñêè îãúí å çàñåãíàë êëèíèêàòà "Øåéõ Ðàäóàí", êîãàòî ðîäèòåëèòå ñà äîâåëè äåöàòà ñè, çà äà áúäàò âàêñèíèðàíè. Â íåãî ñå êàçâà, ÷å ÷åòèðè äåöà ñà áèëè ðàíåíè ïðè åêñïëîçèÿòà, ñòàíàëà ïî âðåìå íà äîãîâîðåíà õóìàíèòàðíà ïàóçà, çà äà ìîæå êàìïàíèÿòà äà ïðîäúëæè.

Âîåííèòå êàçàõà, ÷å ñà çàïîçíàòè ñ äîêëàäèòå, íî êàçàõà, ÷å ïúðâîíà÷àëíèÿò ïðåãëåä ïîêàçâà, ÷å òåõíèòå ñèëè íå ñà èçâúðøèëè íèêàêâè óäàðè, êîãàòî ñå å ñëó÷èë èíöèäåíòúò.

„Ïðîòèâíî íà òâúðäåíèÿòà, ïúðâîíà÷àëíèÿò ïðåãëåä óñòàíîâè, ÷å IDF íå å íàíåñëà óäàð â ðàéîíà â îïðåäåëåíîòî âðåìå“, ñå êàçâà â èçÿâëåíèå.

Ðúêîâîäèòåëÿò íà Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ Òåäðîñ Àäõàíîì Ãåáðåéåñóñ êàçà, ÷å èíöèäåíòúò å ñòàíàë òî÷íî ñëåä êàòî åêèï íà ÑÇÎ å áèë â êëèíèêàòà è ÷å å çàñòðàøèë æèçíåíîâàæíà êàìïàíèÿ çà çàùèòà íà çäðàâåòî.

„Òåçè æèçíåíîâàæíè ïàóçè, ñïåöèôè÷íè çà õóìàíèòàðíèòå çîíè, òðÿáâà äà ñå ñïàçâàò àáñîëþòíî. Ïðåêðàòÿâàíå íà îãúíÿ!“ êàçà òîé.

Èçðàåëñêàòà àðìèÿ îáâèíè ïàëåñòèíñêàòà âúîðúæåíà ãðóïèðîâêà Õàìàñ, ÷å óìèøëåíî äåéñòâà èçâúí öèâèëíè çîíè, çà äà èçïîëçâà õîðàòà êàòî æèâ ùèò, îáâèíåíèå, êîåòî Õàìàñ îòðè÷à.

Ñ ïðåêúñíàòèÿ äîñòúï äî çîíàòà è ðàçêúñàíèòå êîìóíèêàöèè âúíøíàòà ïðîâåðêà íà òâúðäåíèÿòà íà äâåòå ñòðàíè ñòàâà âñå ïî-òðóäíà.

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ãåðãàíà Ïîïîâà

9
Îùå ïî òåìàòà: âîéíàÈçðàåëèâèöàòà Ãàçà
Îùå îò Áëèçúê Èçòîê
Èðàí ïëàøè ñ íîâà àòàêà ïî Èçðàåë
Îùå îò Áëèçúê Èçòîê
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
9
0
 
0
 
! Îòãîâîðè
00-11 ïðåäè 9 ìèíóòè
Çíà÷è, Êëèíèêàòà ñå å "óäàðèëà" ñàìà, òî÷êà!!!
8
0
 
0
 
! Îòãîâîðè
íåùî íîâî ïðåäè 16 ìèíóòè
åâðåèòå äà íå ñà óáèëè íÿêîãî â áîëíèöà! à!
7
0
 
0
 
! Îòãîâîðè
ßìáîëñêè öúðâóëü ïðåäè 38 ìèíóòè
Çàãëàâèåòî - ÍÅÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒ!
6
0
 
0
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 42 ìèíóòè
Ùî íå îáñòðåëâàò áîëíèöè â Åãèïåò èëè Éîðäàíèÿ?
5
0
 
2
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
Íå ìîæå äà ñå îòðå÷å íà Õàìàñ, ÷å ñâàëèõà ìàñêèòå íà âñè÷êè çàïàäíè ëèöåìåðè. Îòäàâíà íå ñúì ÷óâàë çàïàäåí ëèäåð äà ïëÿìïà çà ÷îâåøêè ïðàâà, ïðàâî íà ñàìîîïðåäåëÿíå è ïð. ãëóïîñòè, ñ êîèòî äîïðåäè ãîäèíà íè çàëèâàõà îò ñóòðèí äî âå÷åð. Ñàìî òóê íÿêîëêî øèëèíãà, ñëàâà áîãó â Áúëãàðèÿ òå ñà ìàëöèíñòâî, îùå ñå íàïúâàò äà íè îáÿñíÿâàò, êàêâè ïî÷òåíè è ñïðàâåäëèâè ñà åâðîàòëàíòè÷åñêèòå íè ïàðòíüîðè, íî òîâà ãî îòäàâàì èëè íà îãðàíè÷åíèÿ èì óìñòâåí êàïàöèòåò èëè íà ïàðèòå îò ïîñîëñòâîòî.
4
1
 
4
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
äîñåãà íå îòðè÷àõà, à îáñòðåëâàõà áîëíèöè, ó÷èëèùà, öúðêâè, óáèâàõà æóðíàëèñòè, ñëóæèòåëè íà ÎÎÍ, õóìàíèòàðíè ðàáîòíèöè, íÿêàêâà ïðîìÿíà, Íåòàíÿõó å ðàçãîâàðÿë ñ Ïóòèí Ðóñèÿ äà áúäå ïîñðåäíèê â ðàçðåøàâàíå íà êîíôëèêòà â Ãàçà è Ëèâàí
3
1
 
4
 
! Îòãîâîðè
Àéíùàéí ïðåäè 1 ÷àñ
Ñàìî äâå íåùà ñà áåçêðàéíè - âñåëåíàòà è íàãëîñòòà åâðåéñêà! Íî çà ïúðâîòî íå ñúì ñèãóðåí.
2
1
 
5
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
ïðè 40000 öèâèëíè òðóïà íå çíàì êîé ïîáåäè - Õàìàñ èëè Èçðàåë.
1
1
 
3
 
! Îòãîâîðè
Àíîíèìåí ïðåäè 1 ÷àñ
"Íå âÿðâàéòå íà íèùî â ïîëèòèêàòà, äîêàòî íå áúäå îôèöèàëíî îòðå÷åíî."-- Îòî ôîí Áèñìàðê
Âèæ âñè÷êè

Investor

Åâðîïåéñêèòå áîðñè çàïî÷âàò ñúñ ñïàäîâå ñåäìèöàòà íà ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè â ÑÀÙ
Äæî Áàéäúí: Ðóñèÿ ñå ïðîâàëè â Ìîëäîâà

BGONAIR

Äî 5 000 ëâ. ãëîáà çà ïàðòèèòå, àêî íå ïðåìàõíàò àãèòàöèîííèòå ñè ïëàêàòè â ñðîê
Öåíòðàëíà åìèñèÿ

BLOOMBERGTV

Äàíú÷íèòå àìáèöèè íà ëåéáúðèñòèòå çàñåãíàõà íàåìîäàòåëèòå è òðóïàùèòå ñïåñòÿâàíèÿ
Ñëåäâàùèÿò ïàêåò îò ñòèìóëè íà Êèòàé åäâà ëè ùå óñïîêîè íàïúëíî ïàçàðà

GOL

Ñëåä êàòî âçå ñêàëïà íà ÖÑÊÀ: Ñåïòåìâðè Ñô ñïðÿ è Áîòåâ Ïä
Êîêàëà êàçà çàùî Áúëãàðèÿ íå óñïÿ äà ñå êëàñèðà íà Åâðîïåéñêîòî

AUTOMEDIA

Suzuki íàïðàâè Vitara åëåêòðè÷åñêà
Jaguar îò ôèëì çà Äæåéìñ Áîíä èçëèçà íà ïúòÿ

TIALOTO

Ìèøåë Îáàìà ñúñ ñèìâîëè÷íî ïîñëàíèå è ëåîïàðäîâà ùàìïà
Îáñåáåíà ëè å – Äæåíèôúð Ëîïåñ îùå íå ìîæå äà ïóñíå Áåí Àôëåê

PULS

Îòêðèõà ëþáîïèòíà âðúçêà ìåæäó äåïðåñèÿòà è òåëåñíàòà òåìïåðàòóðà
Äåïðåñèÿòà ñå õàðàêòåðèçèðà ñ ïîñòîÿííî ÷óâñòâî íà òúãà
Ñåçîíåí êîñîïàä – êàêâî ìîæå äà ïîìîãíå çà ñïèðàíåòî ìó?

AZ-JENATA

10 ïîäïðàâêè, êîèòî äà îòãëåæäàòå âúâ âîäà
Áðîèì äíèòå äî Êîëåäà ñ êàëåíäàð ñ èçíåíàäè

TEEN

Ñåäìè÷åí ëþáîâåí õîðîñêîï 4-10 íîåìâðè
Åòî êàêâî âè î÷àêâà â ëþáîâòà òàçè ñåäìèöà
×àíèíã Òåéòúì è Çîóè Êðàâèö ñå ðàçäåëèëè çàðàäè ðàçëè÷èÿ
Íþçëåòúð RSS Ìîáèëíà âåðñèÿ Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Èíâåñòîð.ÁÃ ÀÄ © 2001-2024 Dnes.bg
Óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå | Êîíòàêòè | Ðåêëàìà | Ïîðòôîëèî | Êàðèåðè | Ïîâåðèòåëíîñò | Êàðòà íà ñàéòà | Ëè÷íè äàííè
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |