Изба New Bloom грабна два ритона и три златни медала на Винария

Розетата на винарската изба New Bloom от Съединение грабнаха два златни ритона на тазгодишния конкурс за вино и спиртни напитки Винария 2018 г. Единият Ритон отиде за розе от серията Face-to-Face (F2F) от сортовете Каберне Совиньон и Марселан 2017, а другият ритон беше спечелен от едноименната марка New Bloom, купаж от Каберне Совиньон, Каберне фран и Сира, реколта 2016. Избата се прибра и с още три златни медала – за своето вино New Bloom от немския сорт Регент, за PIXELS Каберне Совиньон и за PIXELS Совиньон блан.

Годината е особено успешна за New Bloom Winery. През декември винарната от Съединение грабна приза "Златната изба на България". Вината се правят от изцяло собствени лозови масиви – 6000 дка в Тракийската низина – Драгомир, Найден Герово и Правище. Винарската изба работи както с добре познати сортове като Каберне Совиньон, Каберне фран, Мерло, Сира, Шардоне, Совиньон блан и Мускат, така и с нетрадиционните Дорнфелдер, Регент и Глера. Избата се простира на площ от 700 кв.м. и в технологично отношение е една от най-модерните у нас. Екипът има възможност да работи със съдове с малки обеми и да селектира бутикови партиди.

"Щастливи сме от наградата, но истинската работа е всеки ден, с всяка произведена бутилка. Тези отличия ни задължават да продължим да представяме Тракийската низина на винената карта на България и света по най-добрия начин", коментираха от екипа на New Bloom Winery.

Представители на винарната със спечелената награда. Източник: New Bloom Winery

На 26-тото издание на международната специализирана изложба участваха над 300 проби вина, ракии, винено бренди и спиртни напитки. Те се оценяваха от 20-членно жури, в което участват утвърдени дегустатори от страната и чужбина. Четиринадесет от тях са членове на Съюза на енолозите в България, който е партньор на Националната лозаро-винарска камара в организацията на конкурса.

В състава на дегустационната комисия участват чуждестранни енолози. Сред тях са вино блогърът Пол Капуто от Англия и сръбският дегустатор Томислав Иванович, който е с дългогодишен опит в международни винени конкурси. Председател на международното жури е д-р Димитър Гайдарски. Изискванията по оценяване на пробите вино и тази година са изцяло съобразени със стандартите на Международната организация по лозата и виното OIV, със 100-балната система и дегустационен лист.