Поляци купуват Mall of Sofia. Цената – неясна!

Един от първите молове в София - Mall of Sofia, отново сменя собствеността си. Досегашният собственик Europa Capital сключи договор по продажбата му на базирания в Полша фонд за недвижими имоти Globe Trade Centre S.A. Търговският център е с търговска площ от 23 700 кв. м и още 10 300 кв. м офиси, намиращи се в центъра на града.

Квотата на заетост на търговската площ е 98%, а на офисната част - 100%. Сред наемателите на магазини са Billa, H&M, Benetton, Terranova, Technomarket, McDonald's, KFC и Cinema City, а сред наемателите на офиси са Deloitte и Quintiles.

След като е консултирала английския инвестиционен Europa Capital по придобиването на Mall of Sofia през 2011 г., сега MBL отново е била негов консултант по сделката за продажбата. „За нас беше удоволствие да помогнем на Europa Capital за трети път в България, след като през 2011 г. ги консултирахме по придобиването на Mall of Sofia и Ритейл Парк Пловдив. Успешната продажба на първокласен актив, като Mall of Sofia, на GTC потвърждава наличието на привлекателни за институционалните инвеститори активи в България и се очертава като най-голямата сделка в сектора за 2018 г.", коментират от консултантската компания.

Засега не е ясна цената на сделката. Купувачът е получил "атрактивен заем за финансиране от консорциум от банките OTP и ДКС", с който финансира до 65% от пазарната стойност на актива.

За водените преговори за столичния Mall of Sofia на бул. "Александър Стамболийски" се знаеше от месеци. Това е вторият модерен търговски център в България, който нямаше проблеми в развитието си дори и по време на кризата, заради която доста молове приключиха съществуването си.

Собственикът – инвестиционната компания Europa Capital, задържа търговския център доста повече от предвидените по-рано пет години, защото нямаше бенчмаркови сделки, на базата на която да се оцени търговският център.

