ЦКБ е в топ 30 на най-добрите банки в Югоизточна Европа

За поредна година Централна Кооперативна Банка е сред най-добрите банки в региона. Това стана ясно от новото издание на годишната класация Toп 100 на банките в Югоизточна Европа за 2019 година на See News.



Всяка година то подрежда най-големите банки в региона по активи. Тази година ЦКБ е на 28-о място, изкачвайки се с 2 позиции спрямо миналата година, и с общо шест места спрямо 2017 година.



Данните на See News показват ръст на активите на компанията през 2018 година с близо 4% (3,74%), а общата им стойност за този период възлиза на 2 871 000 000 евро. Сред най-добрите банки в класацията присъства още компании от Румъния, Хърватия, Словения, Албания, Северна Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Молдова, Косово, Черна гора.



На първо място през 2019 година е румънската Banca Transilvania.



Цялата класация на See News може да видите тук.