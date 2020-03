Даниел Лакайе: Трудно инфлацията ще стигне 2%

Много е трудно инфлацията да достигне нивата от около 2%, към които се стремят Европейската централна банка (ЕЦБ) или някои от другите банки. Това мнение изказа в ефира на Bloomberg TV Bulgaria д-р Даниел Лакайе, макроикономист, президент на института Мизес Испано. „Когато понижите лихвите до отрицателни нива и купувате суверенни облигации с нисък риск, казвате на пазарите, че нямате очаквания за инфлация“, каза той в предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки.

Според макроикономиста последните развития в световната икономика показват ясно „забавяне в икономическия растеж“. Съществуват опасения от търговския спор между САЩ и Китай, както и други фактори, които не са били взети предвид, каза още д-р Даниел Лакайе.

„Ако видим европейската и световната икономика, това забавяне се случва в много труден момент, защото лихвите са много ниски и защото вече бяха взети доста сериозни мерки. Неконвенционалната парична политика изигра своята роля и в края на паричната криза тя стабилизира пазарите и намали риска от разпад на еврозоната. В един момент тази политика спира да е ефективна, щом лихвите стигнат до негативна територия, и виждаме продължаващи изключителни мерки, които са новото нормално. Това, което трябва да правим, е да подкрепяме предлагането и да намалим данъчното бреме за компаниите, както и да увеличим разполагаемия доход за семействата“, допълни той.

Уважаваният професор по глобална икономика и финанси Даниел Лакайе идва в София, за да се включи в конференцията The Next Big Thing на Bloomberg TV Bulgaria. Автор на икономически бестселъри и управител на инвестиционен фонд, през 2016 г. Лакайе е обявен от Richtopia за един от 20-те най-влиятелни икономисти в света. На 17 октомври тази година, по време на The Next Big Thing, пред българска аудитория професорът ще изнесе презентация, посветена на възможностите и предизвикателствата в новия икономически модел.

