Руснаците са нежелани гости на икономическия форум в Давос

Световният икономически форум в Давос, който ще се проведе от 16 до 20 януари, ще се проведе без руски милиардери, които се превърнаха в нежелани гости заради пълномащабната инвазия на Русия в Украйна. Това съобщава "Украинска правда", позовавайки се на Bloomberg.

Освен руснаци, тази година няма да има и никой от Китай, тъй като страната все още преживява рязък скок на случаите на COVID и срив на фондовия пазар, който изтри 224 милиарда долара от богатствата на най-богатите хора в страната през 2022 г.

Това, което се увеличава, е броят на милиардерите от Персийския залив, регион, който отново увеличава доходите си благодарение на растящите цени на петрола.

Отбелязва се, че 13 милиардери ще дойдат от Индия в Давос. Американците, както винаги, сформираха най-голямата група, с 33 милиардери, които трябва да присъстват, включително корпоративни титани, които пропуснаха миналогодишното събитие, което беше пренасрочено за май. Уолстрийт ще бъде добре представен, като главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co. е сред поканените. Джейми Даймън, Лари Финк от BlackRock Inc. и Стив Шварцман от Blackstone Inc.

Въпреки че е близо до швейцарски ски курорт, само 18 европейски милиардери са регистрирани за пътуването. От засегнатото от рецесия Обединено кралство посещават само индийци: лондонският Лакшми Митал от стоманодобивния гигант ArcelorMittal и неговите деца.