First Citizens Bank взима голям част от дяловете на Silicon Valley Bank

First Citizens Bank купува по-голямата част от бизнеса на Silicon Valley Bank, американският технологичен кредитор, който фалира по-рано този месец, съобщава "Си Ен Ен".

Федералната корпорация за гарантиране на депозитите (FDIC) обяви, че е дала зелена светлина First-Citizens Bank & Trust Company да купи всички депозити и заеми на SVB, които са били прехвърлени на мостова банка след нейния колапс.

Седемнадесет бивши клонове на SVB ще започнат да работят като "Silicon Valley Bank, подразделение на First Citizens Bank" от понеделник, съобщи First Citizens. Клиентите на SVB трябва да продължат да използват текущия си клон, докато не получат известие от First Citizens Bank, че системите са преобразувани, за да позволят банкиране с пълно обслужване в по-широката й клонова мрежа, добави FDIC.

SVB беше затворена от регулаторите на 10 март, след като клиенти изтеглиха 42 милиарда долара за един ден. Това беше вторият най-голям банков фалит в историята на САЩ след Washington Mutual през 2008 г.

First Citizens обяви, че ще поеме активи на SVB от 110 милиарда долара, депозити от 56 милиарда долара и заеми от 72 милиарда долара. Той също така е сключил споразумение с FDIC за осигуряване на защита срещу потенциални кредитни загуби.

Тази транзакция използва нашата солидна основа за добавяне на значителен мащаб, географско разнообразие, завладяващи цифрови възможности и, най-важното, смислени решения за клиентите през целия им жизнен цикъл, посочи председателят и главен изпълнителен директор на First Citizens Франк Б. Холдинг.

По-конкретно, ние сме поели ангажимент да надградим и запазим силните връзки, които наследеният бизнес на SVB в Глобалния фонд за банкиране има с фирмите за дялово участие и рисков капитал, добави той.